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Posted 18 марта 2021, 04:04

Published 18 марта 2021, 04:04

Modified 20 августа, 13:00

Updated 20 августа, 13:00

Приморье подключилось к мониторингу пожароопасных территорий

Приморье подключилось к мониторингу пожароопасных территорий

18 марта 2021, 04:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Пожар
С 1 апреля на всей территории России начнётся пожароопасный период. Сейчас он уже стартовал в трёх регионах: в Астраханской области, в Чечне и в некоторых районах Хабаровского края. Потенциально возможные термоточки зафиксированы в Приморье — эксперты отмечают, что необходимо принять меры, чтобы избежать пожаров.

«Если на погодные и лесопожарные условия мы повлиять не можем, то принять своевременные меры и быть готовыми — не просто можем, а обязаны. По сложившейся традиции регионы к 20 марта должны предоставить сводные планы по тушению пожаров, после чего Рослесхоз проводит проверку. Скажу честно, такая ситуация отныне министерство не устраивает. Мы вводим обязательный еженедельный мониторинг основных показателей. Аккумулированная в ней информация будет доступна для всех заинтересованных органов: министерства, Рослесхоза, Авиалесоохраны, полпредства, МЧС, прокуратуры. То есть мы все будем в единой повестке. Не письма друг другу с запросами слать, а работать и контролировать параллельно», — рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Информация будет обновляться по четвергам в 14:00 по следующим показателям:

— Сводные планы тушения,

— Плановый объем финансирования на охрану лесов от пожаров,

— Доведение госзаданий либо заключение контрактов на выполнение работ по охране лесов и на выполнение авиационных работ,

— Готовность парашютной, десантной пожарной службы, лётчиков и наблюдателей, личного состава наземных лесопожарных подразделений,

— Готовность техники наземной группировки,

— Численность лесных инспекторов,

— Раздел готовности субъекта по итогам плановых проверок Рослесхоза,

— Предварительная дата открытия пожароопасного сезона.

«В итоге, имея еженедельно обновляемую информацию в разрезе федеральных округов и регионов, мы сможем видеть динамику подготовки, понимать ключевые направления, по которым отстаём и которые могут напрямую повлиять на прохождение сезона с организационной точки зрения. Потому что пущенная на самотёк работа редко доводит до добра», — отметил Козлов.

Согласно прогнозу Росгидромета в марте повышенной пожарной опасности не ожидается. В апреле и мае ситуация иная — из-за недостаточного количества осадков зимой и прогнозируемых положительных аномалий температуры в апреле высок риск пожаров в отдельных районах Воронежской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, в восточных районах Ставропольского края, в республиках Калмыкия и Крым.

В мае повышенную пожарную опасность прогнозируют в Воронежской, Тамбовской, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, в Калмыкии, в восточных регионах Северо-Кавказского федерального округа, на юге Республики Крым, в Приволжском федеральном округе: в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской областях; на юге Сибири и Дальнего Востока: в южных районах Омской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского края, в республиках Тыва и Бурятия, в Забайкальском крае, на юге Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной области.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар#МЧС
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