Приморье подключилось к мониторингу пожароопасных территорий

«Если на погодные и лесопожарные условия мы повлиять не можем, то принять своевременные меры и быть готовыми — не просто можем, а обязаны. По сложившейся традиции регионы к 20 марта должны предоставить сводные планы по тушению пожаров, после чего Рослесхоз проводит проверку. Скажу честно, такая ситуация отныне министерство не устраивает. Мы вводим обязательный еженедельный мониторинг основных показателей. Аккумулированная в ней информация будет доступна для всех заинтересованных органов: министерства, Рослесхоза, Авиалесоохраны, полпредства, МЧС, прокуратуры. То есть мы все будем в единой повестке. Не письма друг другу с запросами слать, а работать и контролировать параллельно», — рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.