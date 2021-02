Приморский край готовит план тушения лесных пожаров

По сообщению пресс-службы Рослесхоза, ведомство согласовало 16 сводных планов тушения лесных пожаров.

Среди предоставивших их регионов — республики Адыгея, Бурятия, Северная Осетия — Алания, Ставропольский, Забайкальский и Красноярский края, Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тверская, Брянская, Московская, Курская, Липецкая и Белгородская области. Сводный план — это один из основных регламентных документов в системе организации охраны лесов от пожаров. Он помогает при координации всех служб, сил и средств, которые будут задействованы на обнаружении и тушении огня в ходе пожароопасного сезона. В сводном плане содержится исчерпывающая информация по профилактике и тушению лесных пожаров в каждом конкретном регионе: сколько человек и техники есть в распоряжении региональных лесопожарных формирований, включая арендаторов лесных участков, а также подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, в каком порядке они должны привлекаться для ликвидации лесных пожаров. Кроме того, сводным планом предусматривается создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов. Все регионы до 20 февраля 2021 года обязаны направить в Рослесхоз сводные планы тушения лесных пожаров, а до 20 марта эти документы должны быть утверждены главами субъектов Российской Федерации. При этом оценка готовности региона к пожароопасному сезону будет дана только после выездной проверки Рослесхоза, в ходе которой особое внимание будет обращено на соответствие заявленной в сводном плане информации фактической действительности. Несмотря на то что, по прогнозам ведомства, в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на территории юго-востока Приморья, край не вошел в число регионов, предоставивших и согласовавших план с Федеральным агентством лесного хозяйства. Однако, как сообщили «Золотому Рогу» в правительстве региона, сводный план готовится и будет представлен к 20 февраля. Приморский край также вошел в список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров в апреле 2021 года.

