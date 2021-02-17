Приморский край готовит план тушения лесных пожаров

В сводном плане содержится исчерпывающая информация по профилактике и тушению лесных пожаров в каждом конкретном регионе: сколько человек и техники есть в распоряжении региональных лесопожарных формирований, включая арендаторов лесных участков, а также подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, в каком порядке они должны привлекаться для ликвидации лесных пожаров. Кроме того, сводным планом предусматривается создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов.