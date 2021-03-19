Более двух тысяч безработных в Приморье бесплатно обучат профессии

Около двух тысяч безработных приморцев смогут пройти бесплатное обучение в 2021 году. С начала года около 220 незанятых жителей региона получили направления на бесплатную профподготовку, а почти 50 из них уже освоили выбранные образовательные программы, сообщили в краевом правительстве.

Специалисты приморского минтруда отметили, что для обучения безработных граждан есть более 100 образовательных программ, которые востребованы на местном рынке труда. «В этом году на профессиональное обучение уже направлено 219 граждан. Завершили обучение 47 человек, шесть из них повысили квалификацию по уже имеющейся специальности, остальные освоили новые профессии», — рассказали в ведомстве. Пройти бесплатное обучение специальности жители края смогут, обратившись в службу занятости населения и оформив статус безработного. Получить допобразование или повысить квалификацию без оформления статуса безработного могут трудоустроенные женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трёх лет, и пенсионеры. Также существуют программы подготовки специалистов на конкретные рабочие места по заявке работодателей — так руководители предприятий и организаций могут оперативно решить кадровые проблемы. «С начала года на обучение по строительным специальностям для закрытия кадровой потребности предприятий-стейкхолдеров Приморья направлено почти 40 человек», — рассказали специалисты. Министр труда и социальной политики Светлана Красицкая отметила, что переобучение и повышение квалификации увеличивает шансы безработных граждан трудоустроиться на желаемую должность. «Новые знания и навыки дают человеку возможность профессиональной мобильности и роста, делают его более защищенным в коллективе, успешным и конкурентоспособным на рынке труда», — сказала Красицкая. По вопросам организации профессионального обучения безработных граждан следует обращаться в службу занятости населения. Материалы по теме Пособия для безработных с детьми хотят продлить бессрочно Безработным жителям Приморья предложат около 40 рабочих мест Работодателям планируют выдавать субсидии за трудоустройство безработных