Работодателям планируют выдавать субсидии за трудоустройство безработных

Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд России — она позволит трудоустроить не менее 200 тыс. официальных безработных. Средства за трудоустройство будет распределять Фонд социального страхования (ФСС), пишет газета «Коммерсант».
Субсидию в размере трех МРОТ будут давать работодателям при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в качестве безработных до 1 января 2021 года.
По словам источника издания в одном из региональных правительств, распределять средства будет ФСС — фонд будет получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и выплачивать субсидии их работодателю напрямую.
Распределения денег через регионы не будет, говорят источники. Бесконечные скандалы с выплатами медикам за коронавирус показали неэффективность этого метода, поэтому и выбрали администратором ФСС.
В аналитической записке Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда отмечается, что среди официально безработных в России стало больше тех, у кого нет образования и опыта работы.
Общее число зарегистрированных безработных по итогам четвертого квартала 2020 года составило 2,8 млн человек — почти на четверть меньше, чем в конце предыдущего квартала. Большинство обратившихся за пособиями (60,2%) в октябре–декабре составляли люди в возрасте 30–49 лет, 21,2% — молодые люди, еще 25,3% приходится на людей старше 50 лет. Доля безработных без профессионального образования составила 60,5%, на обладателей среднего профессионального и высшего образования пришлось по 22,4% и 17,1% соответственно.
По данным Министерства труда и социальной политики Приморского края, численность незанятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила в январе 2021 года 16,4 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы — 1,6%. По данным на декабрь 2020 года эта цифра составила 17,7 тыс. человек. Пик безработицы в 2020 году пришелся на июль — тогда было зарегистрировано 34 тысячи безработных в крае.
Напомним, 15 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по содействию в трудоустройстве безработных. Среди поручений указывалось и субсидирование работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных. Поручение необходимо исполнить до 1 марта.
На совещании по экономическим вопросам 21 января российский лидер заявил, что к концу этого года в стране необходимо добиться полного восстановления рынка труда, пишут «Известия».