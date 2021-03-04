Работодателям планируют выдавать субсидии за трудоустройство безработных

Общее число зарегистрированных безработных по итогам четвертого квартала 2020 года составило 2,8 млн человек — почти на четверть меньше, чем в конце предыдущего квартала. Большинство обратившихся за пособиями (60,2%) в октябре–декабре составляли люди в возрасте 30–49 лет, 21,2% — молодые люди, еще 25,3% приходится на людей старше 50 лет. Доля безработных без профессионального образования составила 60,5%, на обладателей среднего профессионального и высшего образования пришлось по 22,4% и 17,1% соответственно.