Угроза затоплений: Реки Приморья начали выходить из берегов

«На реках западных, южных и на юге центральных районов Приморья ледяной покров разрушается — появились закраины, промоины, вода течет поверх льда. Начался весенний приток воды в русла рек южных и западных районов края, общий весенний подъем воды здесь составляет преимущественно от 0,4 до 1,6 метра. На отдельных участках рек бассейна озера Ханка вода уже достигла пойменных отметок. Водность большинства рек края превышает норму в 1,3-2,1 раза», — рассказали в ведомстве.