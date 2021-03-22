zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2021, 03:23

Published 22 марта 2021, 03:23

Modified 20 августа, 13:02

Updated 20 августа, 13:02

На некоторых реках уровень водности превышает норму более чем в 2 раза

Угроза затоплений: Реки Приморья начали выходить из берегов

22 марта 2021, 03:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. На некоторых реках уровень водности превышает норму более чем в 2 раза
Сюжет
МЧС
В центральных, западных и южных районах Приморья начинается подъём уровня воды в реках. В руслах активно разрушается ледяной покров, а водность превышает норму в 1,3-2,1 раза. Оперативные службы края предупреждают об угрозе затоплений жилых участков.

По словам сотрудников ГОЧС региона, лёд сохранился только на некоторых реках центральных и северных районов Приморья.

«На реках западных, южных и на юге центральных районов Приморья ледяной покров разрушается — появились закраины, промоины, вода течет поверх льда. Начался весенний приток воды в русла рек южных и западных районов края, общий весенний подъем воды здесь составляет преимущественно от 0,4 до 1,6 метра. На отдельных участках рек бассейна озера Ханка вода уже достигла пойменных отметок. Водность большинства рек края превышает норму в 1,3-2,1 раза», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что усиленный контроль за ситуацией введён на участках, которые особенно подвержены подтоплениям. В отдельных районах оперативники уже приступили к отводу воды.

Так, в селе Новомихайловка Чугуевского округа вода подступила вплотную к придомовым территориям. Чтобы не допустить подтопления, сотрудники ГОЧС очистили русло реки и освободили пропускную трубу плотины ото льда — вода сошла с жилых территорий. В данный момент угрозы подтоплений нет.

Материалы по теме
Весенний паводок в Приморье протекает в штатном режимеБурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем ВостокеУщерб от паводка в Хабаровском крае превысил 1,8 млрд рублей
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#МЧС#Жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика