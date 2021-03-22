zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 22 марта 2021, 00:54

Published 22 марта 2021, 00:54

Modified 20 августа, 13:02

Updated 20 августа, 13:02

В региональной прокуратуре обсудили проблемы приморского бизнеса

В региональной прокуратуре обсудили проблемы приморского бизнеса

22 марта 2021, 00:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье состоялось заседание общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса под председательством и. о. прокурора Приморского края Романа Пантелеева, сообщили в пресс-службе ведомства.

В обсуждении приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина, зампред регионального правительства Константин Шестаков, должностные лица органов местного самоуправления Владивостока и Большого Камня, представители бизнеса-сообщества.

Во время заседания специалисты рассмотрели основные вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей.

В 2020 году органы краевой прокуратуры края выявили более двух тысяч нарушений прав хозяйствующих субъектов — для их устранения было принято около 1,5 тысяч мер реагирования. В 2021 году правоохранители выявили порядка 400 нарушений закона принято — для их устранения принято более 300 мер прокурорского реагирования.

«Анализ результатов надзорной деятельности свидетельствует о распространенном характере нарушений прав предпринимателей при предоставлении им государственных и муниципальных услуг, оказании мер поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, при проведении проверочных мероприятий контролирующими органами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время заседания специалисты также обсудили вопросы соблюдения законодательства при реализации прав предпринимателей на заключение дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, а также при увеличении размера арендной платы. Кроме того, участники совета рассмотрели проблемные вопросы реализации инвестиционных проектов резидентов ТОСЭР.

По итогу заседания участникам совета удалось выработать меры по совершенствованию работы уполномоченных органов, в сфере защиты прав и деятельности предпринимателей.

Материалы по теме
Прокуратура и бизнес пожарную опасность трактуют по-разномуКрабовое дело: Прокуратура Приморья пытается выдать частный интерес бизнеса за интересы обществаПрокуратура Владивостока расследует дело о 300-миллионной взятке в похоронном бизнесе
#Бизнес#Приморский край#Владивосток#Новости#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика