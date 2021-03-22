В региональной прокуратуре обсудили проблемы приморского бизнеса

В 2020 году органы краевой прокуратуры края выявили более двух тысяч нарушений прав хозяйствующих субъектов — для их устранения было принято около 1,5 тысяч мер реагирования. В 2021 году правоохранители выявили порядка 400 нарушений закона принято — для их устранения принято более 300 мер прокурорского реагирования.