Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получили единовременную выплату

Стоит отметить, что для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предоставляется беззаявительно. От остальных граждан, которые по закону могут получить новую меру поддержки, потребуется личное обращение в МФЦ. Заявление также можно подать через Социальный портал Приморского края.