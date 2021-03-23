zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 23 марта 2021, 01:40

Published 23 марта 2021, 01:40

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получили единовременную выплату

Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получили единовременную выплату

23 марта 2021, 01:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Деньги
Приморским пенсионерам с низким достатком начали доставлять единовременную выплату в шесть тысяч рублей — чтобы оказать социальную поддержку населению, средства направили из краевого бюджета, сообщили в правительстве региона.

В краевом министерстве труда уточнили, что данная мера социальной поддержки призвана снизить уровень бедности в регионе. Выплаты получают граждане, материальное положение которых ниже среднегодового прожиточного минимума пенсионера, рассчитанного за предыдущий год.

«В списке потенциальных получателей в этом году — около 74 тысяч человек, почти все из них уже получили единовременную выплату», — рассказали специалисты.

Стоит отметить, что для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предоставляется беззаявительно. От остальных граждан, которые по закону могут получить новую меру поддержки, потребуется личное обращение в МФЦ. Заявление также можно подать через Социальный портал Приморского края.

Кроме того, в Приморье продолжается выплата «губернаторской тысячи», которую большинство пенсионеров уже получили — на это из краевого бюджета направлено уже почти 544 миллиона рублей.

Материалы по теме
Пенсионерам Дальнего Востока хотят подкинуть на дорожкуПредприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам Размер социальных выплат для федеральных льготников проиндексировали
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Деньги#Пенсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика