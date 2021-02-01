Размер социальных выплат для федеральных льготников проиндексировали

Размер социальных выплат для федеральных льготников проиндексировали

Сегодня, 13:39ЭкономикаPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Льготы проиндексировали с учетом общероссийской инфляции
Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, с 1 февраля 2021 года на 4,9% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

В Приморском крае проживают 128 тыс. федеральных льготников. Из них -110 тыс. инвалидов, 17 тыс. ветеранов и около 1 тыс. — граждане, подвергшиеся воздействию радиации.

Размер ЕДВ устанавливается для каждой категории граждан отдельно и колеблется от 1125,04 руб. для инвалидов 3 группы до 4 626,36 для инвалидов Великой Отечественной войны (размеры даны без стоимости набора социальных услуг). Индексируется и набор социальных услуг. По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе: 933,25 руб. — лекарственное обеспечение, 144,37 руб. — денежный эквивалент предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, 134,04 руб. — денежный эквивалент бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, сообщили в отделении ПФР.

Как видим, индексация соответствует уровню общероссийской инфляции - 4,9%. Однако, согласно аналитике Дальневосточного ГУ Банка России, в декабре прошлого года инфляция в Приморье была выше, чем в целом по России. Годовая инфляция в Приморье в декабре 2020 года ускорилась на 0,6 процентного пункта и достигла 5%. Это соответствует значению Дальневосточного федерального округа и чуть выше, чем в целом по России.

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