Размер социальных выплат для федеральных льготников проиндексировали

Как видим, индексация соответствует уровню общероссийской инфляции - 4,9%. Однако, согласно аналитике Дальневосточного ГУ Банка России, в декабре прошлого года инфляция в Приморье была выше, чем в целом по России. Годовая инфляция в Приморье в декабре 2020 года ускорилась на 0,6 процентного пункта и достигла 5%. Это соответствует значению Дальневосточного федерального округа и чуть выше, чем в целом по России.