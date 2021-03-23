Наличные, пироженка и цифра три помогут приморцам сэкономить

Posted 23 марта 2021, 06:20
Published 23 марта 2021, 06:20
Modified 20 августа, 13:04
Updated 20 августа, 13:04
Конец 2020 года и начало 2021 не оставляют нам надежды на быстрое улучшение благосостояния среднестатистического россиянина. Даже по официальным данным инфляция в первые месяцы превышает прошлогоднюю, а скачок цен на топливо неминуемо повлечёт за собой удорожание всего.
Зарплаты же, наоборот, расти не спешат. Даже оптимисты говорят об улучшении экономики ровно до тех пор, пока не попадут в магазин и не посмотрят повнимательней на стоимость продуктов. Конечно, есть отчаянные головы, которые всё же предрекают замедление инфляции и урожайный год, но это в будущем, пусть и в скором. А пока приходится констатировать тот факт, что большая часть населения с трудом сводит концы с концами. Это значит, что пора остановиться и крепко задуматься о бюджетировании, иначе необдуманные траты могут привести к очень неприятной долговой яме, и, в конце концов, игнорируя простые правила трат, мы можем потерять всё!
Прежде чем начать тратить деньги «с умом», нужно изменить сам подход к тратам. Необходимо понять раз и навсегда, что нужно не экономить, а зарабатывать!
Каждая непотраченная копейка — это сверхдоход бюджета! Многие могут мне возразить, сказав, что им сейчас не до «накоплений».
«Не до жиру! Быть бы живу!» — говаривала моя бабушка, прошедшая и голод, и войну, и потерю пенсионных накоплений при исчезновении Союза Советских Социалистических Республик. Но несмотря ни на что, у неё всегда была припрятана «конфетка на чёрный день». И вся деревня знала, у кого можно «перехватить до получки». У неё не было подпольного золотого рудника, и самогонку она не гнала. Так в чём же был её секрет? Бюджетирование — именно так это называется на современном языке экономистов. Все её доходы в виде не особо большой пенсии были расписаны до копейки, и если удавалось сэкономить, то это уходило в накопления.
Именно такой способ ведения семейного бюджета предлагают и современные эксперты по экономике. Главное — помнить, что «бюджет — это закон», который нарушать нельзя. Многие даже советуют назначить наказание за нарушение закона. Потратил на вкусную пироженку больше запланированного — получи штраф: весь следующий месяц без сладкого. И никаких исключений!
В числе три скрывается какой-то сакральный смысл. Три мушкетёра, Сердца трёх, Три тополя на Плющихе — перечислять можно долго. На самом деле, психологи объясняют тягу к тройке очень просто — на три сложнее разделить! Целое не делится на три без остатка. Поэтому и при распределении бюджета рекомендуют использовать именно цифру три.
Но для начала нужно понять, каков наш бюджет. Для этого необходимо сложить все ваши доходы (включая подарки на день рождения и случайные заработки). Полученная сумма — это наша «доходная часть бюджета». Именно её нужно распределить так, чтобы не умереть с голоду и, желательно, накопить на новенький айфон.
Возвращаемся к тройке. Делим на неё нашу доходную часть и одну треть откладываем в сторону. Я бы, конечно, посоветовал вам спрятать её подальше, а лучше вообще забыть о её существовании, но не буду. Давайте просто по старой русской традиции назовём её «заначка». Оставшиеся две части мы и будем тратить весь предстоящий месяц.
Прежде чем распределить свои траты на месяц, нужно разделить их на обязательные и необязательные. К первым относятся траты по кредитам, платежи ЖКХ, оплата учёбы, связи и т. п. То есть те траты, без которых вы обойтись не можете. Эти деньги в любом случае придётся отдать, и даже если вы захотите чуть сэкономить и не платить в этом месяце, в следующем вам придётся платить в два раза больше. Поэтому лучше оплачивать такие вещи сразу (о том, как на них сэкономить, мы поговорим в следующий раз). Рассчитав обязательные платежи, вы сможете понять, сколько у вас остаётся.
Скорее всего, сумма вас шокирует. Вы будете думать, что ни за что не сможете выжить на столь мизерные остатки, но уверяю вас — вы не правы. Вспомните, например, что в больницах на содержание одного больного уходит не более 100 рублей в день. А это, между прочим, 3-4 разовое полноценное питание. Так что не отчаиваемся и начинаем раскладывать оставшиеся деньги по кучкам.
Теперь перед вами стоит самая сложная задача бюджетирования — свободное распределение. Это когда у вас нет точных и обязательных статей бюджета, в которые нужно внести определённые суммы. Так недолго и просчитаться! Эти статьи нужно придумать самим. Для этого просто вспомните, что вы делали за последнюю неделю.
Скорее всего, вы ездили на работу. Значит, нужно отложить на транспортные расходы. Тут как раз вам и взбредёт в голову мысль об экономии, и если вы пользовались раньше машиной или такси, то, скорее всего, вы крепко задумаетесь об общественном транспорте. На работе вы, скорее всего, обедали. Брать еду с собой из дома — тоже неплохой способ экономить. К тому же, дома можно приготовить не только дешевле, но и полезнее.
В выходные вы, скорее всего, отдыхали. На отдых тоже необходимо отложить определённую сумму. Правда, экономисты именно отдых советуют финансировать по остаточному принципу. Не забудьте отложить «на здоровье». Если даже вы прекрасно себя чувствуете и ни разу в течение месяца не зайдёте в аптеку, эта статья расходов должна присутствовать в вашем бюджете обязательно.
На следующий месяц неизрасходованные деньги смело прибавляйте к расходам нового периода. И так до тех пор, пока не увидите, что денег «на здоровье» будет достаточно, чтобы обратиться за лечением в платную клинику и приобрести лекарств на 15-20 тысяч рублей. Если вы продолжаете эксплуатировать машину, то обязательно каждый месяц откладывайте «на ремонт». Машина всё равно когда-нибудь сломается, а накопленная на этот случай сумма станет очень приятным подспорьем.
Не забывайте откладывать на маленькие удовольствия, особенно это касается женщин. Лучше раз в три месяца порадовать себя новыми серёжками, чем постоянно страдать от чувства безысходности. Мужчины тоже могут порадовать себя новой удочкой или походом в бильярд.
В распределении бюджета важно максимально подробно прописывать, на что именно отложены те или иные деньги. Я бы посоветовал даже первые пару месяцев иметь дело именно с наличными деньгами. Обналичить доходную часть и разложить «по кучкам».
Ежедневно откладывать в кошелёк положенную сумму и каждый вечер радоваться оставшейся сдаче. Именно наличные деньги дисциплинируют. Ведь безналичные расчёты крайне выгодны продавцам ещё и потому, что мы перестаём чувствовать цену денег.
Мы не считаем сдачу, не ощущаем деньги в руках, независимо от того, сколько на пластиковой карте лежит денег. Поэтому, если вы хотите снова почувствовать «ценность денег», попробуйте пару месяцев использовать только наличные и вы сами удивитесь тому, как вам не захочется их тратить.
И вот когда вы распределите весь бюджет, обязательно запишите все ваши статьи на бумаге и поставьте внизу число и вашу подпись. Теперь это документ, почти такой же, как бюджет страны. Это закон, который нарушать нельзя ни в коем случае. Хотя бы два-три месяца. Если вы продержитесь таким образом три месяца, то уверяю вас, вы с ужасом осознаете, сколько до этого вы тратили зря. И с радостью поймёте, сколько вы сэкономили, вернее, заработали. А ведь «деньги идут к деньгам». Уже через три месяца вы сможете позволить себе те покупки, для которых раньше требовалось брать кредит. Но я советую вам не спешить, а оптимизировать ваш бюджет.
Попробуйте через пару месяцев более внимательно посмотреть на ваши расходы. Ведь они записаны на листочке с вашей подписью, и вы видите, сколько и на что тратите. Постарайтесь расходы оптимизировать. Нет, не тратить меньше, а перераспределить потоки. Повнимательней изучить, например, ваши расходы на связь. Вполне возможно, что уже давно появились новые, более выгодные тарифы, если не у вашего оператора, то у другого. Сменить провайдера сейчас тоже не проблема — все бьются за клиента.
Посмотрите, действительно ли вам нужны все статьи ваших расходов? Может быть «утренний кофе» можно покупать не ежедневно, а раз в три дня? От этого он станет не только вкусным, но и долгожданным. В конце концов, поиграв с разными статьями своего бюджета, через три-четыре месяца вы придёте к своим оптимальным расходам, при которых сможете создать прочную «подушку безопасности» и не будете бояться вездесущей инфляции. По крайней мере, в ближайшие полгода.
Александр КИКТЕНКО.