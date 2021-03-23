Наличные, пироженка и цифра три помогут приморцам сэкономить

«Не до жиру! Быть бы живу!» — говаривала моя бабушка, прошедшая и голод, и войну, и потерю пенсионных накоплений при исчезновении Союза Советских Социалистических Республик. Но несмотря ни на что, у неё всегда была припрятана «конфетка на чёрный день». И вся деревня знала, у кого можно «перехватить до получки». У неё не было подпольного золотого рудника, и самогонку она не гнала. Так в чём же был её секрет? Бюджетирование — именно так это называется на современном языке экономистов. Все её доходы в виде не особо большой пенсии были расписаны до копейки, и если удавалось сэкономить, то это уходило в накопления.