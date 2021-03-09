Бюро расследований ОНФ: Не пытайтесь экономить на детях

Бюро расследований ОНФ: Не пытайтесь экономить на детях

Сегодня, 16:09ОбществоФото: Минпросвещения России
В России появится мониторинговый центр по вопросам обеспечения учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. Он даст возможность анализировать ситуацию на местах, создавать региональные стандарты питания школьников, сообщил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

«Одна из главных задач центра — сделать работу по обеспечению питанием учеников начальных классов системной, объединить все имеющиеся ресурсы. Важно понимать типологию возникающих проблем, чтобы распределить полномочия организаций, занимающихся поставками продуктов, контролем качества, приготовлением пищи», — отметил Глушко.

По словам первого замминистра, Минпросвещения контролирует все обращения, которые поступают на горячую линию и на портал «Госуслуг» и благодаря обратной связи проблемы удаётся оперативно решать на местах.

Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев отметил, что нельзя отменять существующие льготы из-за предоставления бесплатного горячего питания ученикам начальных классов. По его словам, в последнее время из регионов стали поступать жалобы на однообразность школьного меню.

«Важно следить, чтобы рацион был полноценным и поставщики или аутсорсинговые компании не пытались экономить на детях. Мы будем контролировать эту ситуацию», — сказал Алексеев.

Напомним, согласно действующему законодательству, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с этого учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны.

Сюжеты:
Приморский край
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