Бюро расследований ОНФ: Не пытайтесь экономить на детях

«Одна из главных задач центра — сделать работу по обеспечению питанием учеников начальных классов системной, объединить все имеющиеся ресурсы. Важно понимать типологию возникающих проблем, чтобы распределить полномочия организаций, занимающихся поставками продуктов, контролем качества, приготовлением пищи», — отметил Глушко.
По словам первого замминистра, Минпросвещения контролирует все обращения, которые поступают на горячую линию и на портал «Госуслуг» и благодаря обратной связи проблемы удаётся оперативно решать на местах.
Руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев отметил, что нельзя отменять существующие льготы из-за предоставления бесплатного горячего питания ученикам начальных классов. По его словам, в последнее время из регионов стали поступать жалобы на однообразность школьного меню.
«Важно следить, чтобы рацион был полноценным и поставщики или аутсорсинговые компании не пытались экономить на детях. Мы будем контролировать эту ситуацию», — сказал Алексеев.
Напомним, согласно действующему законодательству, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.
Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы с этого учебного года нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы страны.