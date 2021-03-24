Дорожные ямы во Владивостоке привели к конфликту

«Установлено, что между управлением дорог и благоустройства администрации города Владивостока и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Адмирала Спиридонова во Владивостоке. В соответствии с положениями муниципального контракта гарантийный срок на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог составляет 3 года», — сообщили в прокуратуре.