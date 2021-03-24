zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 24 марта 2021, 04:02

Published 24 марта 2021, 04:02

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Подрядчик отказывается ремонтировать дорогу за свой счет

Дорожные ямы во Владивостоке привели к конфликту

24 марта 2021, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi. Подрядчик отказывается ремонтировать дорогу за свой счет
Сюжет
Дороги
Прокуратура Владивостока через суд добивается ремонта дороги в районе дома № 26 по улице Спиридонова. Подрядчик должен был устранить повреждения в рамках гарантийных обязательств, но не сделал этого, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что между управлением дорог и благоустройства администрации города Владивостока и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Адмирала Спиридонова во Владивостоке. В соответствии с положениями муниципального контракта гарантийный срок на выполненные работы по ремонту автомобильных дорог составляет 3 года», — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выявили повреждения дорожного полотна в районе дома № 26 по улице Спиридонова во Владивостоке. По этому факту главе Владивостока внесено представление, которое направлено подрядчику для устранения нарушений.

Однако после повторной проверки выяснилось, что дорожные повреждения остались на участке, ремонт не был произведён.

«Данный факт послужил основанием для обращения прокурора города в суд с иском о возложении на подрядную организацию обязанности выполнить восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в рамках гарантийного срока по муниципальному контракту», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первореченский суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Правоохранители проконтролируют исполнение решения суда.

Материалы по теме
В 2021 году на ремонт дорог Приморья будет потрачено порядка 17 млрд рублейНа дорогах России появился новый знакВ Госдуме предложили страховать российских автомобилистов от плохих дорог
#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Прокуратура#Дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика