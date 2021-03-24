Страховка для валюты: Убытки больше не страшны

Posted 24 марта 2021, 07:25
Published 24 марта 2021, 07:25
Modified 20 августа, 13:05
Updated 20 августа, 13:05
Сегодня от изменений курса и нестабильных цен можно застраховаться. Одним из самых распространенных способов подобной защиты является хеджирование.
В этом материале мы собрали самые популярные вопросы о хеджировании рисков.
Хеджирование валютных рисков — это, в первую очередь, способ ограничить возможные убытки от нежелательных колебаний курса, зафиксировав стоимость приобретаемого актива. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — на рынок. Инвестора в этом случае можно назвать хеджером. Хеджеры получают гарантию, что цены не изменятся, а участники рынка получают прибыль либо убыток, принимая риск на себя.
Риски хеджируются с помощью специальных инструментов — деривативов, или как их ещё называют, производных финансовых инструментов. Их самыми распространёнными видами являются фьючерсы, форварды и опционы.
Фьючерс — это биржевой инструмент. Он торгуется на биржевых площадках, которые предоставляют услугу покупки/продажи инструментов срочного рынка. Недостатком этого инструмента является привязка к стандартной дате исполнения и торговля лотами (кратными суммами).
Форвард — это инструмент межбанковского рынка. Как правило, он торгуется на внебиржевом рынке в виду возможности установить практически любую дату исполнения сделки. Основной особенностью фьючерса и форварда является безусловное исполнение совершенной сделки или совершение контрсделки для закрытия обязательств.
При покупке опциона инвестор получает право выкупить или продать актив по истечении (или в течение) срока действия контракта. Как правило, это инструмент межбанковского рынка, но могут встречаться и биржевые инструменты. Основной особенностью опциона является уплата опционной премии (расходы по сделке), а исполнение самой сделки необязательно — всё будет зависеть от рыночной цены актива.
Если инвестор предпочитает заключать сделки через банк, наиболее быстро и выгодно для клиента хеджировать риски можно через форвард.
На этот вопрос мы попросили ответить эксперта Примсоцбанка, начальника казначейства Андрея Махова.
«Работу форвардов легко объяснить на примере валютной пары рубль/доллар США. Допустим, клиенту необходимо для оплаты валютного контракта приобрести 100 000 долларов США за российские рубли со сроком исполнения через три месяца. На валютном рынке валютная пара рубль/доллар США с расчетами «сегодня» торгуется на уровне 73,65. Для расчета рыночного курса форвардного контракта используется сумма базового курса, в данном случае 73,65 и своп-пунктов (разницы в процентных ставках в валютах, выраженные в рублях с учетом количества дней, для срока 3 месяца своп-пункты составляют 0,83 рубля).
Таким образом, рыночный форвардный курс для валютной пары рубль/доллар США через 3 месяца составит 74,48 и банк сможет продать клиенту такой контракт не ниже этой цены, например, 74,55. Разница между курсом продажи клиенту (74,55) и рыночным форвардным курсом (74,48) 0,07 рубля составит прибыль банка. Аналогично рассчитывается продажа клиентом форвардного контракта (продажа в будущем поступлений от экспортной выручки). Отмечу также, что в реальности курс сделки и маржа банка зависят от рыночных ставок, сроков, суммы сделки и категории клиента, — прокомментировал специалист банка.
Плюсами для клиента является фиксация курса и возможность зафиксировать себестоимость товара и снятие валютного риска при негативном изменении курса. Любые изменения курса на рынке не будут влиять на стоимость товара, т. к. банк на соответствующую дату исполнит сделку по заранее обговоренному курсу.