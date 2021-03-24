Страховка для валюты: Убытки больше не страшны

Хеджирование валютных рисков — это, в первую очередь, способ ограничить возможные убытки от нежелательных колебаний курса, зафиксировав стоимость приобретаемого актива. При хеджировании инвестор переносит свой риск на тех, кто готов его принять, — на рынок. Инвестора в этом случае можно назвать хеджером. Хеджеры получают гарантию, что цены не изменятся, а участники рынка получают прибыль либо убыток, принимая риск на себя.