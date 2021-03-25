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Posted 25 марта 2021, 01:05

Published 25 марта 2021, 01:05

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Динамика по России составила 4%

Средний размер лимитов по кредитным картам в Приморье увеличился

25 марта 2021, 01:05
Фото: Медиахолдинг1Mi. Динамика по России составила 4%
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По сравнению с февралем прошлого года этот показатель вырос на 5,1%

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года средний размер лимита по кредитным картам составил 68,9 тыс. руб., увеличившись на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в феврале 2020 года — 66,3 тыс. руб.)

В феврале 2021 года самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (101,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (84,9 тыс. руб.), Московской области (82,0 тыс. руб.), а также в Ханты-Мансийском АО (81,1 тыс. руб.), Хабаровском крае (78,3 тыс. руб.) и в Приморском крае — 76, 954 тыс. руб.

При этом в рейтинге 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа по динамике среднего размера лимита по кредитным картам в регионах РФ в феврале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Приморье находится на 19-м месте с приростом в 5,1% — в феврале 2020 г. средний размер лимита составлял 73 240 руб.

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита была зафиксирована в Алтайском (+14,4%) и Краснодарском (+14,1%) краях, Тюменской области (+13,0%), Удмуртской Республике (+11,5%) и Белгородской области (+8,8%).

В то же время в некоторых регионах (среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам выдачи кредитов данного типа) данный показатель снизился, в том числе, в Саратовской (-8,7%) и Оренбургской (-8,6%) областях, в Москве (-5,1%), а также в Нижегородской (-3,6%) и Новосибирской (-3,1%) областях.

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#Экономика#Приморье#Новости#Кредит#Финансы#Статистика#Рейтинг#Карты
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