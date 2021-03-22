Приморцы стали брать гораздо меньше потребительских кредитов

«Таким образом, тенденция сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании остается неизменной, — констатирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Определяющим критерием для кредиторов при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР). При этом если бы кредиторы активнее поощряли граждан с высоким значением ПКР снижением процентной ставки и прочими бонусами, то рост выдачи потребкредитов оказался весьма существенным и за счет качественных заемщиков. Это может позволить банкам формировать кредитный портфель хорошего кредитного качества, снижать затраты на взыскание и работу с проблемной задолженностью, а также повышать лояльность целевых категорий клиентов».