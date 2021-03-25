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Posted 25 марта 2021, 00:02

Published 25 марта 2021, 00:02

Modified 20 августа, 13:05

Updated 20 августа, 13:05

Во Владивостоке строят ещё один надземный переход

Во Владивостоке строят ещё один надземный переход

25 марта 2021, 00:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Строительство
Во Владивостоке в районе 3-го километра трассы Владивосток-Аэропорт возведут новый надземный пешеходный переход. Работы будут вести ночью, движение автомобилей на участке перекроют, сообщили в правительстве Приморья.

«В связи с монтажом балки пешеходного виадука сегодня ночью с 01.00 до 04.00 будет перекрыто движение транспорта на 3-м километре трассы Владивосток — Аэропорт (вблизи АЗС Роснефть)», — рассказали сотрудники правительства региона.

По словам специалистов, объехать перекрытый участок по направлению к аэропорту можно через улицу Вахрушева, а в сторону Владивостока — через Угловое.

В связи с проведением работ, водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать свои маршруты.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Строительство#Новости#Автомобили
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