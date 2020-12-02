Губернатор Приморского края заявил, что мостовой переход на остров Елены появится в любом случае

Губернатор Приморского края заявил, что мостовой переход на остров Елены появится в любом случае

Сегодня, 14:32ПолитикаPhoto: предоставлено Александром Котляровым
Глава Приморского края Олег Кожемяко в интервью ИА ТАСС, рассказывая о мерах, которые принимаются в очистке моста на остров Русский от ледяной глазури, упомянул мостовой переход на остров Елены.

По его словам, он будет построен в любом случае. А при его возведении инженеры учтут нюансы погоды и то, что ледяной шторм в Приморье может повториться.

«Я думаю, что в последующих проектах, мы в любом случае будем мост на остров Елены строить, это (защита от обледенения – прим.ред) будет обязательно учтено», - сказал губернатор Приморского края.

Напомним, после шторма, обрушившегося на дальневосточную столицу 19 ноября, ванты и пилоны моста на остров Русский покрылись наледью общим весом больше тысячи тонн. Движение по мосту было закрыто в субботу, 21 ноября, так как с него начали падать глыбы льда. Причём с такой силой, что разбивался асфальт.

В настоящее время с последствиями стихии героически борются альпинисты, которые работают на высоте несколько сотен метров. Пока единственной связью материка с островом Русский остается паромная переправа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что строительство моста на остров Елены в Приморье планируют начать уже в 2021 году. Пропускная способность сооружения в сутки составит 40 тысяч машин. Идею одобрил российский лидер Владимир Путин. На реализацию крупного проекта будут выделены федеральные деньги.

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