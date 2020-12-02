Губернатор Приморского края заявил, что мостовой переход на остров Елены появится в любом случае

Напомним, после шторма, обрушившегося на дальневосточную столицу 19 ноября, ванты и пилоны моста на остров Русский покрылись наледью общим весом больше тысячи тонн. Движение по мосту было закрыто в субботу, 21 ноября, так как с него начали падать глыбы льда. Причём с такой силой, что разбивался асфальт.