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Posted 29 марта 2021, 04:46

Published 29 марта 2021, 04:46

Modified 20 августа, 13:07

Updated 20 августа, 13:07

За телефон на экзамене можно поплатиться

В России изменяются правила сдачи экзаменов на права

29 марта 2021, 04:46
Фото: Медиахолдинг1Mi. За телефон на экзамене можно поплатиться
Сюжет
Дороги
Теперь водитель, недовольный результатом экзамена, сможет пожаловаться и привлечь свидетеля

С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзамена на права и выдачи водительских удостоверений.Среди изменений — отмена этапа «площадка», снижение числа «фатальных ошибок», видеофиксация экзамена и присутствие наблюдателей на экзамене, сообщает РИА Новости.

Новый регламент

Теперь в экзамен больше не входит этап «площадка». Первоначальные навыки вождения будут проверять сразу на дороге в условиях реального движения. Нужно будет показать на настоящей дороге и те элементы, которые ранее проверялись на площадке, например, навыки парковки, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме. У будущих мотоциклистов экзамен будет проходить на прежних основаниях.

Еще одним нововведением стала возможность присутствия в машине наблюдателей — представители общественных организаций и автошкол. В МВД полагают, что присутствие наблюдателей поможет повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

В новом регламенте описаны навыки, которые должен показать кандидат в водители: всего их 19, в том числе и те, что ранее проверялись на площадке, — парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка; остановка и начало движения на подъеме и на спуске. Кандидат также должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом; проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрестки, железнодорожные переезды, обгонять и опережать транспортные средства, а также перестраиваться на дороге с двумя полосами и более. Кандидаты в водители, желающие управлять автобусами, должны показать навык остановки транспорта для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Число «фатальных» ошибок также будет сокращено. Новый регламент вносит изменения в перечень ошибок и нарушений, за которые предусматривается выставление штрафных баллов: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам по степени влияния на безопасность движения. Грубые ошибки, приводящие к немедленному прекращению экзамена, вынесены в отдельный блок. В частности, основанием для прекращения экзамена будет непристегнутый ремень безопасности или использование при движении мобильного телефона. Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги нужно получить не более пяти штрафных баллов.

Кроме того, водитель, недовольный результатом экзамена, сможет пожаловаться на его результат — рассмотрение жалоб доверят комиссии. Она в частности изучит аудио- и видеоинформацию, полученную при проведении экзамена. Такие файлы должны храниться в течение года со дня их регистрации и как минимум до окончания рассмотрения жалобы. В случае удовлетворения жалобы результаты экзамена аннулируются, а кандидат в водители может попробовать сдать экзамен повторно.

От 16-ти и старше

Одним из главных новшеств нового регламента стала выдача водительских прав несовершеннолетним — с 16 лет. Для сдачи подростком экзамена нужно согласие одного из его законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). Документ предоставляется в тех случаях, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет (за исключением ситуаций, когда его признают полностью дееспособным).

Причины для аннулирования прав

Новый регламент также предлагает перечень причин для аннулирования водительских прав: истечение срока действия водительского удостоверения, изменение персональных данных владельца, приход в негодность водительского удостоверения, выдача прав с нарушениями, получение нового удостоверения, появление у водителя медицинских противопоказаний для вождения и его смерть.

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#Общество#Приморье#Транспорт#Новости#Дороги#Автомобили#Законодательство#Автобус
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