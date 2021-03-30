Хоть трава не расти: Приморцев призывают вспомнить о своих дачах

«Дачная амнистия», или упрощенный порядок оформления прав граждан на некоторые объекты недвижимости, в которые могут входить дачи, бани и другие постройки на земельных участках, пользуется популярностью у приморцев. Так, по данным регионального Росреестра, в январе 2020 года от граждан было принято всего 15 заявлений на регистрацию права в упрощенном порядке, а в январе 2021 года таких обращений было уже 450.
С чем связан рост регистрации прав на дачные дома и постройки и почему «дачная амнистия» актуальна для приморцев – в материале «Золотого Рога».
В России «дачная амнистия» длится уже около 14 лет - с 1 сентября 2006 года. За все это время россияне в упрощенном порядке смогли оформить права на 14 миллионов объектов недвижимости, среди которых дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани. Более 1 миллиона подобных объектов были зарегистрированы в 2019 году, когда амнистию продлили на два года.
С 1 марта 2021 года данный вид «амнистии» должен был прекратить свое действие на всей территории Российской Федерации. И это значило бы, что граждане, которые не оформили права на недвижимость, не смогут воспользоваться упрощенным порядком и окажутся в сложной ситуации, которая усугубляется непростой эпидемиологической обстановкой. Чтобы облегчить жизнь россиян, «дачная амнистия» была продлена еще на пять лет.
Помимо упрощенной процедуры регистрации, продлевается на пять лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которые начали возводить до 4 августа 2018 года. Именно в этот день был введен уведомительный порядок. По мнению экспертов из правительства, такие меры помогут мотивировать людей к возведению дач и других построек на своих земельных участках, а также без лишних проволочек оформить права на недвижимость.
Ни один закон в стране не продлевался так часто и на такие длительные сроки, как закон о «дачной амнистии». По словам юриста Ивана Куликова, у правительства есть веские основания, чтобы регулярно пролонгировать возможность для граждан регистрировать по упрощенной схеме недвижимость в собственность.
«Государство заинтересовано в установлении определённости в статус объектов недвижимости и регистрации на них права собственности для обеспечения стабильного оборота земельных участков и их налогообложения. Граждане зачастую не торопятся оформлять недвижимость в собственность. Полагаю, что именно поэтому дачная амнистия постоянно продлевается», - подчеркнул юрист.
Он добавил, что нормы об упрощенном порядке оформления собственности в большинстве своем касаются жилых и садовых домов, расположенных на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформление прав будет осуществляться при наличии права на земельный участок – на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
В Росреестре по Приморскому краю отмечают, что «дачная амнистия» стоит в одном ряду по популярности с ипотекой и долевым строительством. И это несмотря на незначительное снижение общего количества обращений по государственной регистрации прав собственности. Так, в начале 2020 года поступило 18 893 обращения, а в январе 2021-го - 14 671.
Однако в ведомстве отмечают, что в некоторых садоводческих товариществах наблюдается рост брошенных земельных участков, которые по разным причинам были позабыты собственниками и заросли бурьяном. Не исключено, что такое поведение владельцев дач и участков связано со страхом проблем и бумажной волокиты при признании прав собственности на постройки и землю.
Правление садоводческого некоммерческого товарищества «Аргус», расположенного в Надеждинском районе Приморского края, обратилось в Росреестр, чтобы специалисты разъяснили порядок обследования брошенных участков, методы поиска и воздействия на безответственных хозяев.
«Специалистами отдела были обследованы десятки брошенных участков, составлены акты обследования и отправлены соответствующие уведомления нерадивым садоводам. Кроме того, руководство отдела разработало многоступенчатую систему работы с садоводами, не использующими свои земельные участки по их целевому назначению – от беседы с гражданином до составления протокола об административном правонарушении и наложения денежного штрафа», - заявили в ведомстве.
Данные меры принесли свои плоды, и «потревоженные» собственники земельных участков стали выходить «из тени», заявлять свои права на земельные наделы, а также гасить задолженности по взносам и наводить порядок на своих заброшенных дачах. Этому отлично поспособствовала «дачная амнистия».
Так как процедура регистрации упрощена еще на пять лет, жители страны могут без лишних справок зарегистрировать свое право на земельный участок. По словам юриста Ивана Куликова, кроме заявления и документа, подтверждающего право на землю, ничего не нужно.
«Гражданин может зарегистрировать в упрощенном порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001 г. Для этого в орган регистрации прав через МФЦ или Единый портал госуслуг нужно представить заявление на государственную регистрацию прав и любой документ, который подтверждает право гражданина на земельный участок. Например, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления о предоставлении гражданину участка или о праве гражданина на участок. Если таких документов нет, можно представить выписку из похозяйственной книги, которую выдает орган местного самоуправления. Дополнительные документы для регистрации не потребуются», - рассказал специалист.
В отличие от дорогих госпошлин за регистрацию права собственности на жилые помещения, цена регистрации по «дачной амнистии» совсем не велика и составляет всего 350 рублей.
Федеральный эксперт, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников уверен, что продление упрощенной регистрации садовых построек и дач позволит россиянам строить здания и не бояться бюрократических загвоздок при оформлении права собственности.
«Предложенные нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению строительства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость», – уверен Крашенинников.
Мария ПШЕНИЧНАЯ-КУЦЕНКО.