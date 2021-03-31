На севере Приморского края пресекли незаконную рубку леса

«На месте происшествия обнаружено 10 кубических метров древесины породы дуб — ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. Два трактора доставлены на арестплощадку в полицию. Лица, совершившие незаконную рубку, при появлении государственных лесных инспекторов скрылись с места совершения преступления. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья.