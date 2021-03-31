Начало года в Приморье: Социально и экономично

Если смотреть в целом, то экономика края начинает путь восстановления после тяжелого 2020 года и введенных ограничений из-за пандемии коронавируса. Однако все далеко не так однозначно. Корреспонденты «Золотого Рога» внимательно изучили отчет.
Промышленные предприятия Приморья за январь–февраль 2021 года реализовали продукцию на сумму 52,5 миллиарда рублей. При этом индекс промышленного производства по полному кругу производителей составил 94,6% к январю-февралю 2020 года.
Добывающая промышленность в 2021 году сократилась на более чем 15% и составила 84,5% по сравнению с 2020 годом. Обрабатывающее производство в текущем году продемонстрировало лучшие результаты, чем добывающая промышленность, но тоже отметилось падением — 90% по сравнению с январём-февралём прошлого года.
При этом в сфере «добыча полезных ископаемых» индекс составил 92,5%. Оборот предприятий, занимающихся добычей, в январе–феврале составил 4672,3 млн руб., это 113,1% к результату аналогичного периода прошлого года. Отметим, что основная доля в объеме экономической деятельности этих производств все-таки приходится на добычу угля — 2906,2 млн руб., на металлы приходится 1174,7 млн руб. и еще 375,4 млн руб. — на другие полезные ископаемые.
В приморском животноводстве 1 марта 2021 года насчитывалось 60,2 тысяч голов крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий. По сравнению с предыдущим периодом зафиксировано общее сокращение показателей на 3,7%.
Из общего количества крупного рогатого скота, большие потери зафиксированы у держателей овец и коз — на 4,6% (27,1 тысяча), затем птица — на 1,8% (1843,3 тысячи), коровы — на 1% (30,4 тысяч).
Рост зафиксирован у домохозяйств, разводящих свиней — показатели выросли в полтора раза и составили 165,3 тысяч голов. Примечательно, что росту свиноводства не помешали вспышки африканской чумы в Приморье — на территории края было обнаружено шесть очагов эпидемии.
Кроме того, сельхозорганизации края реализовали 6,6 тыс. т молока, 40,1 тыс. т зерновых культур, 19,5 — сои, 0,5 — картофеля, 0,8 тыс. т различных овощей, 24,7 млн штук яиц собственного производства.
Объём работ в сфере «Строительство» в январе–феврале 2021 года составил 10,6 миллиардов рублей — это на 16% меньше показателей аналогичного периода в 2020 году.
В январе–феврале текущего года в Приморье ввели в эксплуатацию 177,8 тысяч квадратных метров жилья (2235 квартир), из которых застройщики ввели дома общей площадью 144 тысяч квадратных метров.
В сфере рыболовства и рыбоводства оборот в январе–феврале 2021 года составил 8750 миллионов рублей — это ниже показателей января-февраля предыдущего года на 3,7% в действующих ценах. При этом объём отгрузки собственного производства снизился — показатель хоздеятельности в сравнении с предыдущим годом — 94,8%, или 8011,2 миллионов рублей.
Индекс производства в сфере рыболовства в январе–феврале 2021 года вырос по сравнению с прошлым годом и составил 103,3%.
Оборот оптовой торговли в январе–феврале 2021 года составил 156 млрд рублей. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 45,4% оборота оптовой торговли. В январе–феврале 2021 г. объем оптовой торговли на 88,5% сформирован организациями оптовой торговли, оборот которых составил 138 млрд руб.
Специалисты отмечают, что с начала 2021 года наметилась тенденция роста оборота розничной торговли — на 3.3% к январю-февралю 2020 г. (в январе–феврале 2021 года он составил 71,9 млрд рублей) и общественного питания — на 2,4%. Это объясняется постепенным восстановлением спроса после пандемии COVID-19, а также ослаблением противоэпидемических ограничений. Положительную роль сыграли меры государственной поддержки и программы льготного кредитования.
Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2021 года составил 99,6% к предыдущему месяцу, в том числе индекс цен на продукцию добычи полезных ископаемых — 100,8%, обрабатывающих производств — 99,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха — 98%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 100%.
Индекс потребительских цен в феврале 2021 года составил 100,5% к январю 2021 года и 101% к декабрю 2020 года.
При этом объем платных услуг населению продолжает сокращаться — на 7.6% за статистический период. Падение в этом и других секторах связано с экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, снижением экспорта и импорта на фоне закрытия границ, проблемами с поставками и высокой смертностью населения.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, используемого для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, составила в Приморском крае в конце февраля 19441,37 рубля в расчете на месяц. По сравнению с предыдущим месяцем его стоимость возросла на 0,4%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце февраля составила, в среднем по Приморскому краю 6139,79 рубля в расчете на месяц. По сравнению с предыдущим месяцем его стоимость возросла на 1,2%.
По уровню жизни населения в 2020 году объем доходов составил 843,2 миллиарда рублей. Среднедушевые денежные доходы за 2020 год — 37063 рубля в месяц, потребительские расходы — 28273, то есть на покупку товаров и оплату услуг люди тратили 76% доходов.
Потребление сократилось на 7% в годовом выражении. На оплату обязательных платежей и других взносов люди тратят 13% доходов. Доля прироста сбережений во вкладах — 2,5%.
Стоит отметить, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата сотрудников организаций за январь 2021 года, по предварительным данным, составила 49,6 тысяч рублей.
При этом реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению с январем 2020 года увеличилась на 1,2%, однако в сравнении с предыдущим месяцем снизилась на 24,5%.
Суммарная задолженность по заработной плате согласно данным на 1 марта 2021 года составила 17,4 миллионов рублей — это на 22,9% меньше, чем в предыдущем месяце.
Среднедушевые денежные доходы за 2020 год составили 37063 рубля в месяц, потребительские расходы — 28273.
Реальные денежные доходы, по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,3%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на 3,6%.
По показателям занятости и безработицы в Приморье, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в январе 2021 года составила 999,3 тысяч человек — 52.7% общей численности населения края. Среди них 949,5 тыс. человек (95%) были заняты в экономике и 49,8 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали.
Уровень безработицы в январе 2021 года в Приморском крае составил 5%. Общее число безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в три раза превышало численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.
По данным Министерства труда и социальной политики Приморского края, на 1 марта 2021 года в качестве безработных было зарегистрировано 16,2 тысяч человек. 10,3 тысяч человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы — 1,6%.
Согласно данным службы занятости на конец февраля 2021 года, потребность работодателей в сотрудниках составила 61,1 тысячу человек — это больше показателей февраля 2020 года на 9,2% и больше января 2021 года на 4,1%. Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в государственных службах занятости, на 100 заявленных вакансий составила 29,4 человека.
Согласно показателям рождаемости и смертности, в январе 2021 года число зарегистрированных умерших в Приморье превысило число родившихся в 2,4 раза, за январь 2020 — в 1,6 раза.
В январе 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечалось увеличение числа родившихся в 10 и уменьшение числа умерших в 8 городах и районах края. В целом по краю за январь 2021 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 2,4 раза (за январь 2020-го — в 1,6 р.). Наибольшее превышение имело место в Ольгинском муниципальном районе (в 5,3 р.) и Партизанском городском округе (в 4,9 р.).
Рост некоторых отраслей экономики Приморского края можно объяснить восстановлением спроса после пандемии COVID-19 и ослаблением ограничений. На увеличение показателей сыграли меры государственной поддержки, программы льготного кредитования, отсрочка налоговых платежей, государственное софинансирование.
Однако это не смогло оказать решающего воздействия, и во многих секторах зафиксировано кризисное падение статистических показателей, хотя резким его назвать нельзя.
Артур МУРАВЬЕВ, Мария ПУШКАРЕВА.