На четверть выросло количество безналичных операций на Дальнем Востоке в 2020 году

За год в Дальневосточном федеральном округе количество безналичных транзакций выросло на четверть и превысило 2 миллиарда единиц — их объем увеличился на 20% и приблизился к 1,6 триллиона рублей, сообщает Центробанк. Приморье показало один из самых высоких темпов прироста безналичных операций в ДФО.

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