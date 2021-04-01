С 1 апреля в России отменяют коронавирусные льготы

Размер выплат будет зависеть от доходов семьи и может достигать 50-100% суммы регионального прожиточного минимума, а не фиксированные 50%, как было ранее. При этом сами правила расчёта меняются — при определении среднедушевого дохода в семье будут учитывать и старших детей в возрасте до 23-х лет, в случае, если они учатся в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.