«Видимо, пришло время»: Роза Чемерис заявила о своей готовности идти в Госдуму

«Я решила участвовать в предварительном голосовании и дальнейших выборах депутата Государственной Думы от 62-го округа. Предстоящая конкуренция, масса встреч и ещё более напряжённый режим работы и жизни меня не пугают. Откровенно говоря, вообще мало что пугает, потому что мне всегда в сложных и конкурентных условиях приходится отстаивать свою точку зрения. К счастью, защитить свои позиции и мнение, часто отличные от общего, почти всегда удаётся. Я убеждена, что работа депутата, любого уровня — это работа прежде всего законотворческая. Требующая большой компетенции, знаний, опыта, умения находить общий язык и с соратниками, и с оппонентами. Мне это близко, понятно и интересно», —написала в канале Роза Чемерис.