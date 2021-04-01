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«Видимо, пришло время»: Роза Чемерис заявила о своей готовности идти в Госдуму

1 апреля 2021, 05:11
Такое громкое заявление политик сделала в своем телеграмм-канале «Депутат Чемерис».

Как написала депутат думы города Владивостока, её не пугает тяжелая и напряженная жизнь в преддверии выборов.

«Я решила участвовать в предварительном голосовании и дальнейших выборах депутата Государственной Думы от 62-го округа. Предстоящая конкуренция, масса встреч и ещё более напряжённый режим работы и жизни меня не пугают. Откровенно говоря, вообще мало что пугает, потому что мне всегда в сложных и конкурентных условиях приходится отстаивать свою точку зрения. К счастью, защитить свои позиции и мнение, часто отличные от общего, почти всегда удаётся. Я убеждена, что работа депутата, любого уровня — это работа прежде всего законотворческая. Требующая большой компетенции, знаний, опыта, умения находить общий язык и с соратниками, и с оппонентами. Мне это близко, понятно и интересно», —написала в канале Роза Чемерис.

Напомним, что в Думе Владивостока Роза Чемерис является руководителем комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества.

Между тем, её конкурентами в борьбе за 62-й округ на праймериз станут депутат Законодательного Собрания Приморья Александр Щербаков, предприниматель Роман Комиссаров, Андрей Нагайцев и Алексей Золотухин. Другие округа на выборах в Государственную Думу пока никого не заинтересовали.

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#Новости#Политика#Приморский край
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