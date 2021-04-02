Почти треть хабаровских автомобилистов верит в приметы

Между тем в Хабаровске 27% оказались суеверными. Самая популярная примета хабаровских автомобилистов — «помыть машину — к дождю» — так ответили 29% респондентов. Часть водителей также отметили «финансовые» приметы: 28% автомобилистов считают, что «птичий помет на кузове — к прибыли», а 20% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. 16% владельцев машин уверены: если ругать машину, это приведет к поломке, еще 15% не свистят в салоне, потому что «денег не будет», 11% — не пересчитывают деньги в машине, чтобы не получить штраф.