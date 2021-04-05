Названы лучшие экспортёры Приморского края

Экспертное жюри оценивало номинантов по специальной методике, с учётом показателей экспорта в 2020 году — от объема продукции до наличия зарубежных патентов и товарных знаков. Также жюри смотрели на то, как компания продвигает себя на международном рынке, переведен ли ее сайт на иностранный язык и участвовала ли она в выставках за границей.