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Приморский центр занятости возобновляет приём граждан

5 апреля 2021, 04:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 5 апреля центр занятости Приморского края возобновляет личный приём граждан по поиску работы. Возможность подать заявление онлайн также осталась — жители могут зарегистрироваться в качестве безработных дистанционно.

Приморцы могут подать заявление в упрощённом порядке — для этого достаточно составить резюме и отправить заявление на портале «Работа в России». После подачи заявления граждане могут отслеживать на портале актуальную информацию о статусе своего заявления, времени посещений и личных консультациях.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет открыть центры занятости для посещения граждан. Вместе с тем постановлением Правительства от 27 марта упрощенный порядок регистрации продлен до 31 июля этого года. Соответственно, приморцы могут выбрать наиболее удобный для себя формат общения со специалистами», — рассказала министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Стоит отметить, что упрощённые правила регистрации безработных ввели в регионе 9 апреля 2020 года из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

По словам специалистов, за время работы механизма, более 74 тысяч безработных Приморья подали заявления дистанционно.

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