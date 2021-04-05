Приморский центр занятости возобновляет приём граждан

Приморцы могут подать заявление в упрощённом порядке — для этого достаточно составить резюме и отправить заявление на портале «Работа в России». После подачи заявления граждане могут отслеживать на портале актуальную информацию о статусе своего заявления, времени посещений и личных консультациях.