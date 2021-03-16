Приморский край на 27-м месте в России по уровню безработицы

Приморский край на 27-м месте в России по уровню безработицы

Сегодня, 12:48ОбществоФото: Медиахолдинг1MiПо времени поиска работы Приморский край оказался в самом конце списка
Уровень безработицы в Приморском крае в период с ноября 2020 по январь 2021 года составил 5% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 0,1%, согласно рейтингу РИА Новости.

В рейтинге по уровню безработицы среди российских регионов Приморье оказалось на 27-м месте из 85 субъектов федерации. У Приморья показатель безработицы 5%, регион уступил в рейтинге трём дальневосточным субъектам: Чукотка оказалась на 6 месте с показателем 3,7%, на 9 месте расположился Хабаровский край — 4%, на 11 — Камчатский край с показателем 4,3%.

Показатели остальных дальневосточных регионов оказались хуже: Еврейская автономная область (ЕАО) на 33 месте, Сахалинская область — на 38-м, Амурская область — на 45-м, Магаданская область — на 50-м, Республика Саха (Якутия) расположилась на 64 месте, Забайкальский край — на 76 месте, Бурятия — на 77-м.

На первом месте рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 2,5%, на последнем — Республика Ингушетия с показателем безработицы 31,6%.

Санкт-Петербург и Москва оказались на 3 и 5 местах соответственно, с показателями 3,3% и 3,4%.

Стоит отметить, что согласно показателям времени поиска работы в третьем квартале2020 года показатели Приморья значительно хуже — регион расположился в самом низу рейтинга. Согласно данным РИА Новости в Приморье поиск работы занимает 7,9 месяца при среднероссийском показателе в 6,1 месяца.

По итогам 2020 года уровень безработицы в Приморье по данным Приморскстата составлял 5,5% — 54,7 тысячи человек. В службах занятости населения официально были зарегистрированы 21 тысяча безработных.

Фото:ria.ru

Сюжеты:
Приморский край
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