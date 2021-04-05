Тысячи литров незаконного алкоголя стоимостью более миллиона рублей изъяли в Приморье с начала года

Так, например, во время проверки торгового павильона во Владивостоке по улице Гульбиновича, 29/2 специалисты обнаружили контрафакт — его убрали с прилавков и отправили на склад временного хранения до решения суда. Нарушителю грозит штраф от 100 тысяч рублей и конфискация незаконного алкоголя.