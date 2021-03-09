235 литров нелегального алкоголя изъяли в магазине Владивостока

В минпромторге рассказали, что к ним поступила жалоба — в продовольственном магазине по улице Морозова, 7 идёт торговля нелегальной алкогольной продукцией. Во время проверки магазина информация подтвердилась — сотрудники ведомства изъяли 235 литров алкоголя на сумму 150 тысяч рублей. На организаторов незаконной торговли составлены административные протоколы, алкоголь будет уничтожен.
«Всего с начала года изъято из незаконного оборота 1 565 литров контрафактной алкогольной продукции, в том числе 315,5 литра „суррогата“», — рассказал начальник контрольного отдела управления торговли Владимир Домышев.
24 февраля в ходе аналогичного рейда из оборота изъяли 465 литров нелегальной алкогольной продукции.
Обнаружив контрафактную или нелегальную продукцию можно обратиться по телефонам, указанным на сайте правительства Приморского края.