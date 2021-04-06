Николай Заварзин опять оскандалился

ПСРЗ (на территории которого работают «Восточные ворота») и Николай Заварзин регулярно попадают в неприятные истории. Приморский судоремонтный завод уже давно не ассоциируется с судоремонтом и в СМИ звучит только с экологическими проблемами. Так в 2019 году «Восточные ворота» стали первым из угольных стивидоров Находки, кого закрыла Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельность в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.Перевалка угля на «Восточных воротах» через некоторое время возобновилась и продолжается по сей день.
В следующий раз Николай Заварзин напомнил о себе уже в 2020 году. В октябре у причалов завода произошел крупный разлив нефтепродуктов. При попытке связаться с Николаем Заварзиным, журналист местного информагентства получил в свой адрес угрозы в духе «лихих 90-х».
В том же духе Николай Заварзин организовал общественные слушания по документации, «Обосновывающей хозяйственную деятельность АО „Порт Восточные ворота-Приморский завод“ во внутренних морских водах и в территориальном море по перевалке грузов через причалы № 18 (50), 19 (51) в морском порту». Что скрывается за длинной формулировкой — простому человеку понять сложно. Никакой информационно-разъяснительной кампании «Восточные Ворота» проводить не стали. Ограничились тем, что разложили документацию в здании заводской проходной. Г — грамотно! Отсутствие официальной информации всегда порождает чудовищ. И вот чаты, группы, соцсети наводнила страшная новость: в центре города Заварзин собирается вдвое увеличить перевалку угля. Для Находки с её социальной и общественной нестабильностью такой искры хватает, чтобы зажечь пламя. Что делает завод? Тушит? Разъясняет? Встречается с населением? Нет, нет и еще раз нет. Зачем?
Действительно ли стивидор хочет удвоить объемы перевалки или это только домыслы доморощенных экологов, выяснить не удалось. Порядка 70 жителей микрорайона «Моручилище», пришедших за два часа до назначенного времени к месту проведения общественных обсуждений, в здание не пустили. Охранник объяснил, что лимит в 50 участников слушаний уже исчерпан. Очевидно, что заводили лояльных участников слушаний на завод через другие входы. В итоге — крики активистов, вызов полиции и очередной скандал на ровном месте.
Как тут не вспомнить общественные слушания по НЗМУ. На них пригласили даже самых «громких» активистов, организовали профессиональную онлайн-трансляцию, а все материалы разместили в открытом доступе в городской библиотеке. Как итог — слушания промышленному гиганту прошли куда спокойнее и открыто, чем формальные обсуждения деятельности мелкого (даже по меркам Находки) стивидора. Все-таки несопоставим масштаб личностей братьев Ротенберг и братьев Заварзиных. Досье «Золотого Рога»: АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» создано в декабре 1994 года. Уставный капитал на данный момент составляет 7,218 млн рублей. Единственный учредитель — АО «Приморский завод», в котором 25,65% акций принадлежит гендиректору Николаю ЗАВАРЗИНУ, 29,99% акций — директору Московского представительства АО «Приморский завод» Андрею Заварзину.