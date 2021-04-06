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Николай Заварзин опять оскандалился

6 апреля 2021, 07:02
Фото: ИК "Золотой Рог"
Владелец стивидорной компании «Порт Восточные ворота-Приморский завод» не смог толком организовать общественные слушания. Формальное мероприятие превратилось в еще одну горячую точку на карте Находки.
Сюжет
Уголь
Фото: ИК "Золотой Рог"

ПСРЗ (на территории которого работают «Восточные ворота») и Николай Заварзин регулярно попадают в неприятные истории. Приморский судоремонтный завод уже давно не ассоциируется с судоремонтом и в СМИ звучит только с экологическими проблемами. Так в 2019 году «Восточные ворота» стали первым из угольных стивидоров Находки, кого закрыла Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Вопреки требованиям закона хозяйственная деятельность в водоохранной зоне не была согласована с Росрыболовством, склад хранения сыпучего груза не оборудован подпорными стенками. Сточные воды сбрасывались в акваторию Японского моря без утверждения соответствующих нормативов, с превышением предельно допустимых концентраций вредных и загрязняющих веществ. В результате угольная пыль распространялась за пределы производственной площадки, причинялся вред морской экосистеме», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.Перевалка угля на «Восточных воротах» через некоторое время возобновилась и продолжается по сей день.

Фото: ИК "Золотой Рог"

В следующий раз Николай Заварзин напомнил о себе уже в 2020 году. В октябре у причалов завода произошел крупный разлив нефтепродуктов. При попытке связаться с Николаем Заварзиным, журналист местного информагентства получил в свой адрес угрозы в духе «лихих 90-х».

В том же духе Николай Заварзин организовал общественные слушания по документации, «Обосновывающей хозяйственную деятельность АО „Порт Восточные ворота-Приморский завод“ во внутренних морских водах и в территориальном море по перевалке грузов через причалы № 18 (50), 19 (51) в морском порту». Что скрывается за длинной формулировкой — простому человеку понять сложно. Никакой информационно-разъяснительной кампании «Восточные Ворота» проводить не стали. Ограничились тем, что разложили документацию в здании заводской проходной. Г — грамотно! Отсутствие официальной информации всегда порождает чудовищ. И вот чаты, группы, соцсети наводнила страшная новость: в центре города Заварзин собирается вдвое увеличить перевалку угля. Для Находки с её социальной и общественной нестабильностью такой искры хватает, чтобы зажечь пламя. Что делает завод? Тушит? Разъясняет? Встречается с населением? Нет, нет и еще раз нет. Зачем?

Фото: ИК "Золотой Рог"

Действительно ли стивидор хочет удвоить объемы перевалки или это только домыслы доморощенных экологов, выяснить не удалось. Порядка 70 жителей микрорайона «Моручилище», пришедших за два часа до назначенного времени к месту проведения общественных обсуждений, в здание не пустили. Охранник объяснил, что лимит в 50 участников слушаний уже исчерпан. Очевидно, что заводили лояльных участников слушаний на завод через другие входы. В итоге — крики активистов, вызов полиции и очередной скандал на ровном месте.

Как тут не вспомнить общественные слушания по НЗМУ. На них пригласили даже самых «громких» активистов, организовали профессиональную онлайн-трансляцию, а все материалы разместили в открытом доступе в городской библиотеке. Как итог — слушания промышленному гиганту прошли куда спокойнее и открыто, чем формальные обсуждения деятельности мелкого (даже по меркам Находки) стивидора. Все-таки несопоставим масштаб личностей братьев Ротенберг и братьев Заварзиных. Досье «Золотого Рога»: АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» создано в декабре 1994 года. Уставный капитал на данный момент составляет 7,218 млн рублей. Единственный учредитель — АО «Приморский завод», в котором 25,65% акций принадлежит гендиректору Николаю ЗАВАРЗИНУ, 29,99% акций — директору Московского представительства АО «Приморский завод» Андрею Заварзину.

Фото: ИК "Золотой Рог"

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