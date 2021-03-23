Виновные в разливе нефтепродуктов в Находке найдены и наказаны

В Приморском крае наказали виновных в разливе нефтепродуктов в бухте Находка. Разлив произошел сразу у нескольких предприятий в октябре 2020 года.

По информации пресс-службы ОНФ, Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что сразу два предприятия — «Примтеплоэнерго» и «Трансбункер-Приморье», причастные к разливу нефтепродуктов, переоснастили свои очистные сооружения, на руководителей и юрлица наложены штрафы в общей сумме более 900 тыс. руб. Дата окончательного устранения выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды согласно предписанию Росприроднадзора — 12 мая 2021 г. Однако, не дожидаясь этой даты, как только откроется навигация, активисты ОНФ планируют выехать на место с инспекторами Росприроднадзора, взять пробы воды на исследование и продолжать информировать общественность о ситуации в бухте. Напомним, разлив нефтепродуктов в Находке произошел в октябре 2020 года. Площадь нефтяного пятна составила порядка 35 тыс. кв. м. Электронная версия деловой газеты «Золотой Рог» № 11.

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