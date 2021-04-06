Платформа единства

Банковская сфера — одна из наиболее консервативных, и еще несколько лет назад было крайне сложно предположить даже идею о полном уходе сектора финансовых услуг в онлайн. Однако пандемия, кардинально изменившая реалии жизни, внесла коррективы и в эту сферу. Еще в октябре 2020 года Банк России запустил маркетплейс финансовых услуг. Как говорят разработчики, здесь можно приобрести любой продукт в несколько кликов.
Пока — не в один. Но все впереди, говорят в Банке России. Чтобы маркетплейс финансовых услуг смог реализоваться, потребовалось изменение законодательства и не один год работы. Что дает клиентам новая платформа, разбирался «Золотой Рог».
Маркетплейс — слово, плотно вошедшее в речь современного человека. Но далеко не каждый понимает, что это такое.
Если переводить дословно, то маркетплейс — место, где идут продажи, как, например, все привычные торговые онлайн-площадки. То есть маркетплейс представляет собой некую оболочку, в которой собраны те или иные продукты. В нашем случае речь идет о финансовых продуктах: депозитах, ОСАГО, паи паевых инвестиционных фондов и так далее.
Чтобы сделать возможным появление таких платформ понадобился не один год работы, рассказывает советник заместителя председателя Банка России Елена Чайковская.
«Начну с того, что финансовый маркетплейс инициировал Банк России, но делает его рынок. Наша роль заключалась в подготовке изменений в законодательство, чтобы бизнес-модель могла существовать и работать. Совместно с рынком была проведена большая работа по подготовке бизнес-процессов. Речь идет о том, чтобы дать возможность совершать сделки не выходя из дома», — отметила Елена Чайковская.
Как отметила советник заместителя председателя Банка России, для Дальнего Востока такой продукт тем более актуален, что в регионе представлено не так много банков. А при использовании маркетплейса пользователям востока России доступен более широкий выбор предложений.
Итак, маркетплейс от Центробанка — это проект, объединяющий финансовые платформы, то есть сайты, где можно приобрести определенные банковские услуги — пока все же не любые — вне зависимости от местонахождения клиента. Здесь нет единого банка, который был бы эмитентом всех услуг. Платформы работают по принципу большого торгового пространства, где представлены предложения нескольких финансовых организаций и потребитель может выбрать наиболее интересные из них.
«Идея такой платформы возникла три года назад. Тогда у нас появилось ощущение, что хорошо бы, если бы люди могли решать свои проблемы не выходя из дома. И так получилось, что год назад этот тезис стал актуален для всей страны. Итак, о чем этот проект? Проект про две большие задачи: сделать процесс покупки финансовых продуктов удобным и надежным. Таким же простым, как покупка продуктов из магазинов, доставки еды и так далее. Но при этом должна быть надежность, которая необходима, когда речь идет о больших суммах», — говорит Елена Чайковская.
Главное условие использования услуг маркетплейса — наличие Интернета. Что, впрочем, вполне логично: без доступа к сети ничего приобрести не получится. Пока на платформе представлено ограниченное количество продуктов. Однако, как говорит советник заместителя председателя Банка России, это только начало.
«Какие у нас планы? Дальнейшее расширение линейки: кредитные, пенсионные продукты, расширение страховой линейки. Основная идея — дать возможность воспользоваться маркетплейсом юридическим лицам, у которых большая потребность в заемных средствах», — говорит Елена Чайковская.
Фактически сам Банк России только подкинул и продвинул идею. Основное наполнение легло на плечи финансовых организаций. Пока на платформе работает сервис «Финуслуги» от Московской биржи (специализация на депозитах и ОСАГО), сервис от ВТБ Регистратор (внебиржевые облигации), «Финансовая платформа» от группы компаний Инфинитум (работает только с ПИФами).
Про планы Банк России говорит осторожно: ожидается расширение количества участников, и пока потенциал маркетплейса раскрыт не полностью. Надо отметить, что сама идея не уникальна, такие сервисы в России уже есть. Однако, как говорит экономист Александр Киктенко, главное отличие инициированного Банком России продукта в его прозрачности.
«Любой маркетплейс — это своего рода экосистема, которая работает на развитие либо бизнеса, либо всей отрасли. Банк России, занимая уникальное положение, запустил процессы, которые в дальнейшем будут задавать тренды в развитии сферы. Если учесть, что сейчас каждый банк старается запустить свою платформу, то мы можем быть свидетелями глобализации процесса и постепенного отхода от оффлайн-офисов. Полный переход в онлайн, с одной стороны, делает любой процесс проще и доступнее, с другой, выводит на новый уровень вопросы безопасности и прозрачности. Впрочем, как показывают последние исследования, полного ухода в виртуальную реальность ждать не стоит: какие-то опции останутся за пределами онлайна, но все, что можно цифровизировать, будет цифровизовано», — говорит Александр Киктенко.
Изначально в маркетплейс Центробанк планировал включить максимальное количество сервисов, однако пока пришлось ограничиться. Впрочем, расширение ещё впереди.
Контуры обозначены
Несмотря на то, что в самом маркетплейсе пока три платформы, каждая из них является витриной для других компаний. Например, на базе «Финуслуги» дистрибутированы уже 8 банков, еще 20 — в процессе интеграции.
«Кроме того, уже около 16 страховых компаний предоставляют свои продукты по ОСАГО. К нам подключены крупнейшие агрегаторы — БАНКИ.РУ и СРАВНИ.РУ. Если говорить о том, как проходит клиентский процесс, то, так как для приобретения электронного полиса ОСАГО очная идентификация не нужна, клиент просто заходит на нашу витрину и выбирает нужный продукт», — говорит управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.
Воспользоваться платформой для открытия вкладов можно в 28 городах и на расстоянии 90 километров от них. А вот для приобретения полиса ОСАГО географических ограничений нет, эта услуга не требует идентификации пользователя представителем платформы. Точно так же свободно можно купить облигации и паевые инвестиционные фонды. А уже осенью ассортимент финансовой витрины должен быть увеличен.
«Вместе с крупнейшими банками страны планируем расширить продуктовую линейку беззалоговыми и потребительскими кредитами. Также мы намерены расширить линейку всего, что связано с залоговыми кредитами — ипотекой, автокредитами и так далее. В этом году запустим простые облигации федерального займа, так называемые „народные“, региональные и корпоративные займы», — рассказывает управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.
О необходимости расширения линейки говорит и советник заместителя председателя Банка России Елена Чайковская. В маркетплейсе со временем появятся кредитные продукты, намечено расширение количества представленных страховых продуктов.
Впрочем, полезен маркетплейс будет и для инвесторов. Здесь работает сервис Инфинитум, который предоставляет своим клиентам возможность приобретения паев паевых инвестиционных фондов.
«В октябре 2020 года мы получили статус оператора финансовой платформы. Мы специализируемся на инвестиционных продуктах. На нашей платформе представлены паи паевых инвестиционных фондов. Это массовый продукт для розничных инвесторов, в котором клиенты доверяют управление своими активами профессиональным компаниям. На мой взгляд, это наиболее прозрачный и жестко регулируемый продукт. На текущий момент на платформе представлено 13 управляющих компаний и 48 паевых инвестиционных фондов», — говорит заместитель генерального директора по развитию «Инфинитум» Павел Деньгин.
Чтобы использовать маркетплейс, платить ничего не нужно — это полностью бесплатно для потребителей, отмечают эксперты. Чтобы попасть на платформу, надо зайти на сайт-агрегатор (пока это СРАВНИ. РУ и БАНКИ.РУ), где можно выбрать необходимый финансовый продукт. Можно сравнить несколько и выбрать максимально подходящий. Если напротив выбранного продукта стоит логотип РФТ (Регистратор финансовых транзакций, который создан на базе Национального расчетного депозитария, представляет собой систему хранения данных о заключенных сделках), то все можно приобрести в онлайн-режиме. При первой покупке система предложит пройти регистрацию через Госуслуги. При наличии подтвержденной записи, вся информация автоматически подтянется с этого сайта. После завершения регистрации и запуска процесса оформления покупки система сама подскажет дальнейшие действия.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.