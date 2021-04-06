Приморье присоединяется к акции «Перемена с книгой»

Как сообщается на сайте ведомства, для участия в акции нужно сделать фотографию с понравившейся книгой на школьной перемене и опубликовать снимок в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и TikTok с хештегами #переменаскнигой, #читаемкнижки, отправить его в специальный раздел сайта и написать, почему именно эта книга выбрана для чтения на перемене.
Самые интересные работы будут опубликованы на сайте Минпросвещения России, а авторы трёх лучших фотографий получат памятные призы.
Одно из важных условий — иметь открытый аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» и/или Instagram, а также быть подписанным на официальные аккаунты Министерства просвещения Российской Федерации в аналогичных социальных сетях.
Многие опрошенные «Золотым Рогом» ученики одной из школ Владивостока с воодушевлением восприняли новость: «Ради такого дела можно и с книжкой на перемене посидеть!» Некоторые обрадовались, что все это можно выложить в любимые приложения и соцсети.
Ребята постарше отнеслись скептически: «Максимум с учебником сфотографируюсь».
Добавим, что для начала ребятам долго пришлось объяснять, что это не просто с книжкой сфотографироваться, а ее еще и почитать нужно. Энтузиазма поубавилось примерно в половину.
Отметим, что итоги акции будут подведены 23 апреля, во Всемирный день книг и авторского права.