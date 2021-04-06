Роза Чемерис: «Я с детства привыкла к крайне конкурентным условиям»

Роза Чемерис — явление в приморской политике. Яркая, честная и прямая — ее невозможно не заметить. Розу Чемерис можно любить, можно ненавидеть, но быть равнодушным — никогда. Она всегда ставит перед собой амбициозные цели. В 2021 году — это мандат депутата Государственной Думы.«Золотой Рог» беседует с самым ярким депутатом Думы Владивостока о конкуренции, роли депутата и предвыборной «чернухе».
Почему именно 62-й округ? Мне кажется, он сейчас максимально насыщен претендентами на выдвижение?
Само название — Владивостокский одномандатный избирательный округ (а он является самым крупным из трёх избирательных округов, более 513 тысяч избирателей) — определило мой выбор. Хотя, разумеется, не стоит забывать, что округ включает также Уссурийск, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский и Хасанский муниципальные районы. Это огромная, стратегически важная для края территория.
Я же живу и работаю во Владивостоке более 12 лет. Здесь ращу троих сыновей. Последние три года работаю также депутатом Думы города Владивостока, где руковожу комитетом по местному самоуправлению. Все это дало мне возможность хорошо узнать проблемы и болевые точки территории. Муниципальные депутаты — самый близкий к гражданам уровень власти.
Работая с людьми каждый день, невозможно не проникнуться их проблемами и порой трудными, но справедливыми вопросами к власти.
А возвращаясь к вопросу про округ — конкуренция опасения не вызывает?
Ну, а как без неё? Политический процесс без конкуренции деградирует. Чем выше конкуренция — тем качественнее и профессиональнее выбор. А вот отсутствие конкуренции ведёт к истощению политической системы и как результат — к кадровому голоду структур власти. Поэтому я уверена, что конкуренция, как в политике, так и в экономике — благо. Она выпестовывает качество. В том числе — лучшие качества политика.
К тому же я с детства привыкла к крайне конкурентным условиям: и во время учебы в одной из сильнейших московских школ выигрывала все школьные городские олимпиады по любимым предметам — истории, русскому языку, литературе, английскому; и позже, учась в МГИМО, когда, поступая в далеком 1996 году на бюджетное отделение факультета международной журналистики, пришлось выдержать конкурс более 20 человек на место. И потом, когда в результате строгого отбора кандидатов, удавалось получать руководящие позиции сначала мелкого, а потом более крупного порядка, в крупнейших российских структурах и компаниях. Я уже не говорю про Думу города, где практически каждое сложное решение комитета мне приходится сначала отстаивать в одиночку, убеждая коллег своими аргументами. И каждый раз очень благодарна им за то, что они эти аргументы потом разделяют и поддерживают. Так что конкуренция — привычная для меня стихия.
Выборы нередко сопровождаются поисками чернухи на оппонентов. Могут ли что-то найти недоброжелатели в кристальной репутации прекрасной Розы приморской политики?
Спасибо за комплимент! Я действительно считаю, что для женщины, как в жизни, так и в политике, хорошая репутация — основа основ. Женщине без прочного фундамента достойной репутации состояться в современной политике невозможно. Образно говоря, с первого дня моей жизни здесь, каких только камней в меня не пытались кидать.
Но, к всеобщему удивлению, я оказалась, как сказал один мой приятель, «настоящей пай-девочкой». Которая любит и уважает семью как главную жизненную ценность и готова всегда защищать ее от всех нападок. Которая не боится называть вещи своими именами. Которая не позволяет себе глупости и подлости.
А недоброжелатели… Они есть всегда. Но, изучая суть их нападок, невольно улыбаюсь. Действительно, что ответить на вопрос «а зачем это вы Москву на Владивосток променяли?», или «а зачем вы всегда стараетесь хорошо выглядеть?». Это, конечно, комичные и наивно-глупые «нападки», вызывающие улыбку. Но были нападки и омерзительные, и пришлось удивиться чужой подлости и низости, когда в прошлом году один бывший кандидат в губернаторы пытался оболгать и оскорбить и меня, и моего старшего сына, и моих родителей. Мне, конечно, удалось защитить своих близких от этой лжи и грязи. Но такие методы «политической борьбы» я презираю. Считаю, что люди, эти методы использующие, становятся навсегда нерукопожатными.
Откровенно: для чего мандат в ГосДуме? Бизнес-интерес, личная заинтересованность?
Интересный вопрос (смеется). Какие могут быть бизнес-интересы у депутата федерального уровня, если он всегда находится под самым пристальным вниманием — и своих избирателей, и контролирующих органов?
У меня совсем другой интерес — сам процесс законотворчества. Когда ты видишь проблему и, являясь субъектом права законодательной инициативы, создаёшь правовую норму, позволяющую эту проблему решить. Причём решить законным путём и решить надолго.
Я уверена, что суть работы депутата — законотворчество. Именно для этого избираются депутаты. Не для того, чтобы писать радужные посты в соцсетях, где он сегодня побывал и кому что вручил. У депутата есть четко обозначенный приоритет должностных обязанностей — разработка законодательных актов, работа с обращениями граждан и защита интересов территории, которую он представляет в парламенте.
Депутату важно не ждать, что его попросят сделать для округа, нужно самому увидеть проблему и первому проявить инициативу, в том числе законодательную. Простейший пример: сколько приморцев не один месяц переживало за судьбу косаток и белух в «китовой тюрьме», находящейся в нашем крае, в бухте Средняя. А законопроект, предлагающий запретить вылов и дальнейшее содержание косаток, дельфинов и белух в дельфинариях и зоопарках, внесла депутат Светлана Бессараб, представляющая в нынешнем составе Госдумы Краснодарский край. Хотя было бы правильнее и логичнее, если бы это сделали депутаты от нашего региона. Так должны защищаться интересы региона и его жителей. И мне бы хотелось этим заниматься, приложив для достижения данной задачи все имеющиеся знания, опыт и связи.
Роза Басировна, что первичнее — жена, мать, политик?
Первичнее всегда Человек. Не растерять то настоящее, что формирует личность, человека, индивидуума — одна из главных задач в нашей жизни. Порой грустно наблюдать, как в ком-то умирает человек, но рождается чиновник или политик. Я не хочу такой судьбы. Мне нравится быть настоящей и живой. Со своими радостями и горестями, улыбками и слезами, искренней и готовой защищать то, во что верю. К счастью, моя жизнь так и складывается. Когда не стыдно ни за один поступок, но при этом есть, чем гордиться. Это делает меня счастливой
Кстати, о том, что делает счастливым. В случае получения мандата, высокий пост не помешает воспитывать детей?
Как дети могут помешать какой-либо должности или работе? Дети, наоборот, — стимул моего развития и стремления идти вперёд. Благодаря семье человек обретает тот тыл, который защищает от всего плохого. Семья — настоящая, любящая, — делает человека счастливым, открывает новые горизонты и смысл жизни. Моя задача как жены и мамы — сделать мужа и детей счастливыми. И работа мне в этом никогда не мешала. Скорее, наоборот (смеется).
И в завершении о работе. Что нужно менять в приморской политике, да и политике вообще?
Что надо менять? В первую очередь свой подход к политике. Как говорил незабвенный профессор Преображенский в булгаковском «Собачьем сердце» — «разруха не в клозетах, а в головах». Пока любой депутат мнит себя великим политиком, безо всяких на то оснований, никакого прогресса и развития ждать не стоит. Нужно понять, что в первую очередь депутат — это обязанность, а не счастливая жизненная возможность. Понять, что на этой работе главное — отдавать, а не брать. Не думать о своих великих амбициях, порой ни на чем не основанных. И работать так, чтобы даже оппонентам не за что было вас упрекнуть в профессиональном плане. Вообще, быть профессионалом до мозга костей — лучшая гарантия политического долголетия. Важно не стать политическим мотыльком, летящим на любой притягательный свет. Намного важнее самому стать тем источником света, который не боится окружающей темноты, в том числе темноты политической.
Могу пожелать удачи на предстоящих праймериз. И спасибо за беседу!
Ольга ИЛЬЧЕНКО.