Депутаты краевого парламента одобрили новые маршруты социального такси

Прописывается такое важное положение в постановлении правительства Приморского края с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и в Приморском крае в порядке, определяемом Правительством РФ. Согласно законопроекту, на 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае за второй квартал 2020 года. На 2021–2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае, рассчитанной с учетом коэффициентов региональной дифференциации. Все поправки приняты большинством голосов.