Депутаты краевого парламента одобрили новые маршруты социального такси

Первое в 2021 году заседание краевого парламента прошло в уже привычном формате видео-конференции: пока не закончится действие ограничений, депутаты в офлайн выходить не планируют.

В повестке законодателей значилось 32 вопроса, большую часть рассмотренных законопроектов смело можно отнести к социально-значимым. Перед началом заседания спикер Законодательного собрания обозначил один из основных и резонансных вопросов январской сессии: «Депутаты внесут изменения в Устав Приморского края. Законопроект приводит основной закон края в соответствие с федеральным законодательством и учитывает поправки в Конституцию РФ», — подчеркнул Александр Ролик. Округом больше Изменения коснутся и самого депутатского корпуса края. В Приморье с этого года (напомним, что уже осенью жителям края предстоит выбирать депутатов ЗСПК и ГосДумы) в краевом парламенте станет больше депутатов-одномандатников. Если сейчас в Законодательном собрании соотношение представителей партийных списков и одномандатников 20 на 20, то уже после осенних выборов пропорция станет 10 к 30 — в пользу тех, кто не побоялся пройти весь путь кандидата от регистрации до голосования. Изменения к лучшему, считают приморские депутаты. Ведь такой подход позволит выбрать людей, в которых сами избиратели будут уверены, а не тех, кого определят, зачастую, кулуарно, члены той или иной партии. «Они будут выбирать не только политическую партию, которая отвечает их интересам, но и человека, которому доверят представлять в краевом парламенте их интересы. Это также повысит ответственность депутата перед избирателями. С другой стороны, и политические партии должны будут более требовательно подходить к подбору кандидатов, которых будут выдвигать в одномандатных округах. Безусловно, это усилит политическую конкуренцию и существенно оживит политическую жизнь края,» — подчеркивает председатель Законодательного Собрания Александр Ролик. Авторами поправок выступили 17 депутатов. По их мнению, внесенные в Устав края изменения позволят повысить роль личности и сделать сами округа более компактными. «Избиратели депутата-одномандатника воспринимают ближе, потому что он может ставить конкретные вопросы в правительстве и добиваться их решения. Пока что у нас 20 округов, они достаточно большие. Например, мой округ включает Чугуевку, Кавалерово, Терней — это сколько надо колесить, чтобы охватить все территории. С принятием изменений вырастет эффективность депутатов, они смогут отвечать на запросы населения. Главная цель данной инициативы — сделать так, чтобы депутат стал ближе к народу», — говорит руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Слепченко. Такси заказывали? Аптеки, банки, суды — перечень социально-значимых объектов, куда могут попасть инвалиды I группы и дети-инвалиды на социальном такси, расширен. Депутаты Законодательного собрания края поддержали предложение увеличить количество точек, куда могут добраться люди с ограниченными возможностями. Все корректировки разрабатывались в тесном сотрудничестве с адресатами меры поддержки. После одобрения поправок инвалиды края смогут добраться на такси и до организаций культуры и искусства, организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, общественных организаций инвалидов, библиотеки для слепых, отделов опеки и попечительства и иных. Кроме того, в краевом законе уточнили, кто имеет право пользоваться социальным такси. Напомним, пилотный проект «социальное такси» работает во Владивостоке с марта прошлого года. Инвалиды могут пользоваться услугой не более чем с двумя сопровождающими лицами. Объем расходов на предоставление транспортной услуги для одного человека не превышает 10 000 рублей в год. «Краевым бюджетом на компенсацию транспортных услуг в 2021 году предусмотрено 1,5 млн рублей. В прошлом году социальным такси воспользовались 346 человек, на эти цели было израсходовано 1,3 миллиона рублей», — отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко. Посчитаем иначе Величину прожиточного минимума в крае будут определять по-новому. Причина — изменения на федеральном уровне. Об этом депутатам сообщила заместитель председателя Правительства Приморского края — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Главное новшество — отказ от подхода к расчету величины прожиточного минимума, основанного на потребительской корзине, и переход к установлению его величины на очередной год исходя из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Теперь краевой закон устанавливает, что величина прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года. Прописывается такое важное положение в постановлении правительства Приморского края с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величин прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и в Приморском крае в порядке, определяемом Правительством РФ. Согласно законопроекту, на 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае за второй квартал 2020 года. На 2021–2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае, рассчитанной с учетом коэффициентов региональной дифференциации. Все поправки приняты большинством голосов. Ольга ИЛЬЧЕНКО

