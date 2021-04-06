Сократить ненужных чиновников призвал губернатор Приморья

«Мы должны организовать работу родительских комитетов и контроль за качеством питания школьников ежедневно, не раз в месяц. Тогда будет результат. А если вы поставили на руководителя районного образования, на которое направляете 50-60% бюджета, человека неосведомленного, а сверху над ним еще и заместителя закрепили — о какой эффективной работе вообще можно говорить? Вы не понимаете, что в школах происходит, потому что эту ступень отодвинули от себя на целого заместителя. У меня руководители ключевых направлений объединяют в себе и министра, и заместителя председателя Правительства. Эта практика должна стать обязательной для всех территорий, если хотите, чтобы в ваших школах был порядок, а вы знали, что и как нужно делать для его поддержания», — сказал Олег Кожемяко главам муниципалитетов Приморья.