Учеба в Глубинном продолжается: «Ростелеком» провел интернет в сельский клуб

«Ростелеком» подключил к интернету сельский клуб в селе Глубинное.

Учреждение переоборудовали под учебные классы для того, чтобы школьники продолжили обучение после пожара в местной школе. Сельская средняя общеобразовательная школа № 14 сгорела ночью с 7 на 8 января. В ней также располагался детский сад. Кроме того, пожар уничтожил оборудование и оптическую сеть «Ростелекома», которую оператор провел к зданию в 2020 году. 10 января сотрудники компании выехали в Глубинное для разработки технического решения и обследования трассы будущего строительства. 15 января работы по подключению сельского клуба к интернету были завершены. Скорость доступа составляет 50 Мбит/c. «Чтобы школьники смогли быстрее возобновить учебный процесс, мы в кратчайшие сроки построили 650 метров новых волоконно-оптических линий связи и доставили в учреждение необходимое оборудование. Кроме того, наши сотрудники провели оптику к базовой станции сотового оператора, расположенной в селе. В дальнейшем жителям Глубинного будет доступна высокоскоростная мобильная связь четвертого поколения (4G). Она пригодится и ученикам, которые будут дистанционно учиться и готовиться к экзаменам», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. «Ни для кого не секрет, что люди, живущие в сельской местности, зачастую лишены возможности в полной мере пользоваться современными технологиями. Село Глубинное — не исключение. И мы благодарны «Ростелекому» за столь быстрое реагирование в подключении помещения сельского клуба к интернету. В наше время невозможно представить образовательный процесс без доступа к сети, так как в мире все базируется на информационно-цифровых сервисах. Сейчас мы отмечаем высокую скорость и качество предоставляемых интернет-услуг» — добавила директор СОШ №14 Светлана Митягина. * * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

