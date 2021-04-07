Доступ к финансовым услугам увеличился в полтора раза в населённых пунктах Приморья

Участники рабочей группы по повышению финансовой доступности отметили, что часто предприниматели не спешат устанавливать платежные терминалы из-за ощутимой комиссии эквайринга. В таком случае альтернативой могут стать расчеты через систему быстрых платежей и терминалы, работающие с QR-кодами. Количество таких терминалов в Приморье за год увеличилось в 2,5 раза — на сегодняшний день их около 7 тысяч. Оплатить товары и услуги по QR-коду теперь могут жители приморской глубинки — Тернейского округа, Пожарского и Красноармейского районов.