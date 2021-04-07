Надои молока увеличили в Приморье на 1,3%

Более 15 тысяч тонн молока надоили в Приморье с начала 2021 года — это на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В правительстве региона отметили, что увеличить объёмы производства удалось, благодаря мерам господдержки.

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