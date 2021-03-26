Приморский производитель молока кормил детей совсем не молочной продукцией

Приморский производитель молока кормил детей совсем не молочной продукцией

Сегодня, 10:13ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Специалисты вывели производителя на чистую воду
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, специалисты ведомства в рамках работы по обеспечению безопасности пищевой продукции в детских садах № 30 и № 2 Арсеньевского городского округа провели проверку.

Специалистами были отобраны пробы творога с массовой долей жирности 9% и молока с массовой долей жирности 3,2%, произведенных ООО «Чугуевский молокозавод «Усадьба».

В результате лабораторных исследований «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» в твороге выявлено несоответствие установленным требованиям по соотношению метиловых эфиров жирных кислот, а также обнаружен b-ситостерин. Однако наличие в жировой фазе продукта растительных масел и жиров на растительной основе - фитостерина - не допускается.

При этом производитель решил в составе продукции на маркировке не указывать использование растительных масел и жиров на растительной основе в качестве сырья для производства.

Кроме того, в молоке, согласно срочному отчету лаборатории, в молоке Чугуевского молокозавода обнаружено также незаявленное в составе сухое молоко.

Все это является нарушением технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующих на территории ЕАЭС.

Управлением Россельхознадзора производителю направлены предписания о прекращении действия деклараций о соответствии на продукцию. Информация также направлена в Федеральную службу по аккредитации.

Детские сады Арсеньевского ГО проинформированы региональным Управлением Россельхознадзора о выявленных нарушениях.

Сюжеты:
Приморье
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