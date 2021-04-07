Новое благоустройство скверов запланировали в Приморье

Два сквера в селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморья могут благоустроить уже в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Какую работу провести в первую очередь, решат сами приморцы путём онлайн-голосования.

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