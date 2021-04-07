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Новое благоустройство скверов запланировали в Приморье

7 апреля 2021, 08:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Два сквера в селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморья могут благоустроить уже в 2022 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Какую работу провести в первую очередь, решат сами приморцы путём онлайн-голосования.

Речь идёт о благоустройстве сквера у ресторана «Бордо» и сквера на улице Трактовая. В администрации Ханкайского округа отметили, что на обе общественные территории уже готовы дизайн-проекты.

«Эти скверы станут украшением Камня-Рыболова, в них будет много зелени, пешеходные дорожки, лавочки. Остается только выбрать, какой из объектов начнут благоустраивать уже в 2022 году», — отметили специалисты.

В 2021 году по нацпроекту в Камне-Рыболове завершат на Трактовой улице завершат благоустройство пешеходной зоны.

Как отметила зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, проголосовать за объекты благоустройства в Ханкайском округе и других муниципалитетах жители края смогут, начиная с 26 апреля.

В правительстве отметили, что главная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преобразование российских городов, поселков, улучшение их инфраструктуры для более комфортного проживания людей.

Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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