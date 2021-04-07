Новое благоустройство скверов запланировали в Приморье

Речь идёт о благоустройстве сквера у ресторана «Бордо» и сквера на улице Трактовая. В администрации Ханкайского округа отметили, что на обе общественные территории уже готовы дизайн-проекты.
«Эти скверы станут украшением Камня-Рыболова, в них будет много зелени, пешеходные дорожки, лавочки. Остается только выбрать, какой из объектов начнут благоустраивать уже в 2022 году», — отметили специалисты.
В 2021 году по нацпроекту в Камне-Рыболове завершат на Трактовой улице завершат благоустройство пешеходной зоны.
Как отметила зампред правительства Приморья Елена Пархоменко, проголосовать за объекты благоустройства в Ханкайском округе и других муниципалитетах жители края смогут, начиная с 26 апреля.
В правительстве отметили, что главная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» — преобразование российских городов, поселков, улучшение их инфраструктуры для более комфортного проживания людей.
Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.