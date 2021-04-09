Губернатор Приморья призвал строить «дог-парки» в каждом муниципалитете края

«Во всех населенных пунктах Приморья нужно создавать „дог-парки“. Во Владивостоке, к примеру, в каждом микрорайоне следует их организовывать. Это ведь не так сложно. Нужна небольшая территория с изгородью, два-три тренажера для собак, кольцо, через которое можно прыгать, „крокодил“. Обязательно нужны урны с пакетами для отходов», — сказал Кожемяко.