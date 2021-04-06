Бездомные животные атакуют жителей района в Приморье

Бездомные животные атакуют жителей района в Приморье
Сегодня, 17:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг1MiВ 2020 году от безнадзорных хищников пострадали более 20 жителей района
Прокуратура Пограничного района Приморья подала в суд на администрацию муниципального округа, так как последняя не приняла никаких мер по отлову безнадзорных животных, несмотря на множество случаев нападения и уведомления ведомства.

По данным ведомства, в прошлом году в районе зафиксировано более двух десятков случаев нападения бездомных животных на людей.

«Установлено, что на территории Пограничного муниципального округа имеются безнадзорные животные, которые обитают в общественных местах и местах массового скопления людей. При этом в 2020 году зафиксировано более 20 случаев нападения таких животных на людей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказали специалисты, администрация округа четыре раза объявляла аукционы на отлов и содержание безнадзорных животных, однако заявок на исполнение муниципального контракта не поступило. Из-за этого торги были признаны несостоявшимися.

В таком случае администрация должна была создать специализированную муниципальную организацию, но этого не произошло, из-за чего прокурор внёс представление главе округа.

Но и после получения прокурорского представления администрация муниципалитета не приняла необходимые меры. Для защиты жителей прокуратура вышла с иском в суд, чтобы обязать администрацию создать соответствующую организацию, которая займётся отловом животных.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объёме. Ведомство проконтролирует исполнение решения, после вступления в силу судебного акта.

Сюжеты:
Приморский край
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