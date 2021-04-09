На территории Приморья ввели особый противопожарный режим

«Главам этих муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности, определенные соответствующими нормативными актами. Речь о запрете пребывания граждан в лесах, разведения открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципалитетов. Запрещено проводить в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасные работы. Территории следует своевременно очистить от горючих материалов и мусора. У жилых строений, сопредельных с лесными массивами, должен быть создан запас воды для тушения пожаров. Восстановлению подлежат противопожарные минерализованные полосы», — рассказал министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов.