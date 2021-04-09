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Туркомпании Приморья участвуют в программе туристического кэшбэка

9 апреля 2021, 01:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
Туристические компании Приморья приняли участие в третьем этапе программы стимулирования внутреннего туризма в России на 2020–2021 годы. Программа известная также, как туристический кэшбэк — граждане смогут вернуть 20% стоимости тура, сообщили в правительстве региона.

Как рассказали в агентстве по туризму Приморского края, цель программы — сделать отдых в России доступнее и интереснее, а также расширить географию путешествий внутри страны и «раздвинуть границы туристического сезона», чтобы в него вошли не только летние месяцы.

Специалисты отмечают, что кэшбэк будет начисляться только за те поездки, которые оплачены картой «Мир» — деньги на неё поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Программа распространяется на услуги, оплаченные на сайте туроператоров и гостиниц, которые согласились участвовать.

«Эта мера поддержки стала хорошим подспорьем не только для туристов, но и для предпринимателей, работающих в туристической отрасли. Принимая во внимание масштабность и охват акции, ее успешная реализация значительно способствует стимулированию спроса на туристские поездки по России, особенно, в период межсезонья», — сообщили в агентстве.

Третий этап программы туристического кэшбэка пройдёт в период с 18 марта по 15 июня. В поездку можно отправиться с момента начала акции и вернуться 30 июня текущего года.

Среди условий программы — период проживания в классифицированных гостиницах и в специализированных транспортных средствах (железнодорожный и водный транспорт) должен составлять не менее 2 ночей или 3 дней.

Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что во втором этапе программы приняли участие около 35 предприятий Приморья — как туроператоры, так и гостиницы.

«Об успешной реализации мероприятия можно судить, например, по компании „Диалог народов“, которая уже заключила в прошлом году 112 контрактов на туры по данной программе на общую сумму более 2 миллионов рублей», — рассказал глава регионального агентства по туризму Владимир Щур.

Подробную.информацию о программе можно узнать на национальном туристском интернет-портале и на портале о туризме Приморского края.

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