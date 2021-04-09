Туркомпании Приморья участвуют в программе туристического кэшбэка

«Эта мера поддержки стала хорошим подспорьем не только для туристов, но и для предпринимателей, работающих в туристической отрасли. Принимая во внимание масштабность и охват акции, ее успешная реализация значительно способствует стимулированию спроса на туристские поездки по России, особенно, в период межсезонья», — сообщили в агентстве.