Тысячи приморских детей бесплатно отправятся на летний отдых

«Мы очень надеемся, что предстоящее лето будет совершенно иным, благоприятным в плане эпидемиологической обстановки и по погодными условиям, чтобы дети из нуждающихся семей смогли полноценно отдохнуть. Как организаторы, будем жестко контролировать соблюдение руководством загородных лагерей необходимых мер по обеспечению безопасного отдыха школьников», — рассказала министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая.