Медиков Приморья наградили медалями Русской Православной Церкви за вклад в борьбу с COVID-19

13 наград вручил Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир в Свято-Никольском кафедральном соборе Владивостока.
Медали получили главврач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая и заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Данилов, врио главного врача Владивостокского родильного дома № 1, главный врач Владивостокского клинического родильного дома Светлана Сагайдачная, главный врач Клинической больницы «РЖД-медицина» г. Владивосток Петр Нидзельский и замглавврача по медицинской части Мария Яцкова, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи г. Уссурийска Людмила Змушко, главврач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева, главный врач Владивостокской клинической больницы № 2 Вячеслав Глушко, врач-инфекционист инфекционного отделения Краевой клинической больницы № 2 Иван Зенин, заместитель главного врача по лечебной работе стационара для лечения COVID-19 Уссурийской центральной городской больницы Светлана Петтай, главный врач Владивостокской клинической больницы № 1 Евгений Шестопалов, главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжелла Кабиева, завотделением анестезиологии и реанимации — врач анестезиолог-реаниматолог Госпиталя для ветеранов войн Дмитрий Плоткин.
По окончании церемонии награждения глава приморской митрополии поблагодарил врачей за высокий профессионализм, неравнодушие к пациентам и жертвенность по отношению к ближним.
«Я от души поздравляю всех награжденных сегодня Патриаршей медалью и, конечно же, вновь и вновь хочу обратить к вам слова благодарности. Низкий вам поклон, огромная благодарность за ваши труды, за ваше служение бескорыстное, за руководство медицинскими коллективами в тот сложнейший период, когда был всплеск заболеваемости. Когда денно и нощно наши медицинские работники спасали десятки тысяч людей. Еще раз благодарю вас, желаю помощи Божией во всех добрых делах, в вашей работе. Пусть Господь вас хранит в мире, единстве, согласии, благословляет ваши дома и семьи», — сказал митрополит Владимир.
Стоит отметить, что заболеваемость COVID-19 в Приморье в последние дни снижается. За последние сутки в крае зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели 42 894 человека. 74 034 жителя края получили прививку от COVID-19. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности — всем гражданам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.