Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Приморье

Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступили в Приморье
Сегодня, 17:45Здоровье и экологияФото: Правительство Приморского краяПрививки поставили 56 943 жителей края
Препарат «Гам-КОВИД-Вак» будет распределен в 51 пункт вакцинации. Всего в край поступило 10 700 доз, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края.

«Вакцинация в крае набирает обороты, жители активно записываются. В тех пунктах, где обслуживаемое число жителей большое и граждане более активно иммунизируются, могут возникать временные перебои с вакциной, но поставки препарата в край продолжаются. Поэтому массового ажиотажа и остановки вакцинации не будет», — подчеркнула заместитель председателя Правительства — министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Прививки поставили 56 943 жителей края, из них более 40 тысяч уже завершили иммунизацию, то есть сделали две прививки.

Напомним, что интервал между первой и второй прививкой должен составлять не менее 21 дня. По информации разработчика вакцины «Гам-КОВИД-Вак», временной интервал может доходить до двух месяцев, что не повлияет на эффективность препарата.

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Приморье
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