В Тихом океане зарождается тайфун

«За десять суток он приблизится к 30-й широте, станет довольно мощным, но, находясь от Японии на расстоянии более 1000 км, вреда последней не причинит. А вот морским судам его следует опасаться. Для Приморского края данный тайфун никакой угрозы не представляет», — приводит слова Бориса Кубая пресс-служба Примгидромета.