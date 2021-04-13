zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тихом океане зарождается тайфун

13 апреля 2021, 00:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Неделя во Владивостоке будет дождливой и холодной
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал о зарождающемся в Тихом океане тайфуне и возможных угрозах, связанных с ним.

В районе 10-й широты в Тихом океане наблюдается процесс зарождения перспективного тайфуна. Он будет медленно набирать силу и также медленно продвигаться к северу.

«За десять суток он приблизится к 30-й широте, станет довольно мощным, но, находясь от Японии на расстоянии более 1000 км, вреда последней не причинит. А вот морским судам его следует опасаться. Для Приморского края данный тайфун никакой угрозы не представляет», — приводит слова Бориса Кубая пресс-служба Примгидромета.

На данный момент в регионе погода ухудшается: атмосферные фронты вызовут на большей территории края дожди, наиболее интенсивные на юго-востоке и в восточных районах Приморья. С фронтами вторгнется холодная воздушная масса, что приведет к понижению температурного фона на 4 — 8 градусов. Во Владивостоке наблюдается сильный ветер, дождь, начавшийся накануне ночью, не прекращается.

По информации ведомства, в середине недели, 14 апреля, осадки в основном прекратятся, останутся только местами. Сохранится прохладная погода: ночью температура понизится в пределах -3…-10 °С, на побережье около нулевой отметки. Днем +5…+12 °С.

В четверг, 15 апреля, гребень япономорского антициклона обусловит погоду с небольшой облачностью и без осадков. В нижней тропосфере установится юго-западный поток, станет поступать теплая воздушная масса, в Приморском крае начнется повышение температуры. В континентальных районах днем температура опять повысится до +13…+18 °С, на побережье будет прохладнее, +6…+12 °С.

Но передышка от непогоды будет недолгой: уже в пятницу, 16 апреля, к Приморью подойдут новые атмосферные фронты, дожди возобновятся и похолодает.

Во Владивостоке на этой рабочей неделе также будет преобладать пасмурная погода. В первые два дня морось, временами переходящая в дождь. Будет дуть сильный ветер и прохладно: ночью +3…+5 °С, днем +6…+9 °С.

В среду и четверг во Владивостоке будет погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночная температура понизится, а дневная повысится на 1 — 2 градусов.

В пятницу, 16 апреля, во Владивостоке снова пасмурно, возможен дождь.

Материалы по теме
На этой неделе в Приморье резко похолодаетНа Приморский край обрушится мощный циклонНа Приморье надвигается циклон с Желтого моря
#Новости#Погода#Владивосток#Циклон#Дождь#Приморье#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56