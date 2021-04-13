В Тихом океане зарождается тайфун

В районе 10-й широты в Тихом океане наблюдается процесс зарождения перспективного тайфуна. Он будет медленно набирать силу и также медленно продвигаться к северу.
«За десять суток он приблизится к 30-й широте, станет довольно мощным, но, находясь от Японии на расстоянии более 1000 км, вреда последней не причинит. А вот морским судам его следует опасаться. Для Приморского края данный тайфун никакой угрозы не представляет», — приводит слова Бориса Кубая пресс-служба Примгидромета.
На данный момент в регионе погода ухудшается: атмосферные фронты вызовут на большей территории края дожди, наиболее интенсивные на юго-востоке и в восточных районах Приморья. С фронтами вторгнется холодная воздушная масса, что приведет к понижению температурного фона на 4 — 8 градусов. Во Владивостоке наблюдается сильный ветер, дождь, начавшийся накануне ночью, не прекращается.
По информации ведомства, в середине недели, 14 апреля, осадки в основном прекратятся, останутся только местами. Сохранится прохладная погода: ночью температура понизится в пределах -3…-10 °С, на побережье около нулевой отметки. Днем +5…+12 °С.
В четверг, 15 апреля, гребень япономорского антициклона обусловит погоду с небольшой облачностью и без осадков. В нижней тропосфере установится юго-западный поток, станет поступать теплая воздушная масса, в Приморском крае начнется повышение температуры. В континентальных районах днем температура опять повысится до +13…+18 °С, на побережье будет прохладнее, +6…+12 °С.
Но передышка от непогоды будет недолгой: уже в пятницу, 16 апреля, к Приморью подойдут новые атмосферные фронты, дожди возобновятся и похолодает.
Во Владивостоке на этой рабочей неделе также будет преобладать пасмурная погода. В первые два дня морось, временами переходящая в дождь. Будет дуть сильный ветер и прохладно: ночью +3…+5 °С, днем +6…+9 °С.
В среду и четверг во Владивостоке будет погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночная температура понизится, а дневная повысится на 1 — 2 градусов.
В пятницу, 16 апреля, во Владивостоке снова пасмурно, возможен дождь.