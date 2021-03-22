На Приморье надвигается циклон с Желтого моря

«До конца марта температурный фон будет несколько повышенным, среднесуточная температура в крае может превышать норму на 2, а то и на 4 градуса. А в предстоящие выходные дни возможно ухудшение погоды, связанное с выходом южного циклона с Желтого моря: нас ожидают туман, морось, дождь различной интенсивности, в горных районах мокрый снег», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.